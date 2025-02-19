Трамп підтримав ідею розміщення в Україні європейських військ

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не проти розміщення європейських збройних сил в Україні для проведення миротворчої місії.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго, повідомляє «Європейська правда».

Дональд Трамп зауважив, що розміщення європейських військ в Україні «було б чудовим».

«Якщо вони (європейці, — прим.) хочуть це зробити, то це чудово. Я за. Якщо вони хочуть це зробити. Я думаю, це буде чудово», — сказав американський президент.

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Також він зазначив, якщо укладуть мирну угоду, то американські війська не будуть відправлені в Україну.

«Але розміщення (європейських) військ там було б прекрасно. Я б не заперечував проти цього», — додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріяді завершились російсько-американські переговори. Сторони домовилися про мирний план для України з трьох етапів. Україну до зустрічі не залучили.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський оголосив про перенесення свого візиту до Саудівської Аравії через переговори між Росією та Сполученими Штатами в Ер-Ріяді.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії, заявив, що їй «не слід було починати» війну, а за три роки можна було домовитися про мир.