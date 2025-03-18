Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо України вже узгоджені з Путіним

Дональд Трамп, фото: vechirniy.kyiv.ua

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені з Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Дональда Трампа, його телефонна розмова з Володимиром Путіним відбудеться вранці 18 березня за північноамериканським східним часом. Він зазначив, що частину домовленостей вже досягнуто, але ще багато питань залишаються відкритими.

Також він заявив, що щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін, проте не навів джерел цієї інформації. Він наголосив, що «з нетерпінням чекає на телефонну розмову з президентом Путіним».

Нагадаємо, Reuters наголошував, що Дональд Трамп намагається отримати згоду Володимира Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилась минулого тижня. Водночас обидві сторони продовжують масовані повітряні удари, а російська армія наблизилася до того, щоб витіснити українські війська з їхнього багатомісячного плацдарму в західній частині Курської області Росії.

Раніше Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.

Також Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».