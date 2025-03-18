  • вівторок

    18 березня, 2025

  • 0.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 0.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо України вже узгоджені з Путіним

Дональд Трамп, фото: vechirniy.kyiv.uaДональд Трамп, фото: vechirniy.kyiv.ua

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені з Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Дональда Трампа, його телефонна розмова з Володимиром Путіним відбудеться вранці 18 березня за північноамериканським східним часом. Він зазначив, що частину домовленостей вже досягнуто, але ще багато питань залишаються відкритими.

Також він заявив, що щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін, проте не навів джерел цієї інформації. Він наголосив, що «з нетерпінням чекає на телефонну розмову з президентом Путіним».

Нагадаємо, Reuters наголошував, що Дональд Трамп намагається отримати згоду Володимира Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилась минулого тижня. Водночас обидві сторони продовжують масовані повітряні удари, а російська армія наблизилася до того, щоб витіснити українські війська з їхнього багатомісячного плацдарму в західній частині Курської області Росії.

Раніше Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.

Також Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».

Останні новини про: США

Кім каже, що призупинення фінансування США «майже не зачепило» Миколаївщину
Трамп зізнався, що суперечка із Зеленським під час візиту в США була спланованим тиском на Україну
Україна та ще сім країн можуть залишитися без ліків проти ВІЛ через скорочення USAID, — Reuters
Реклама

Читайте також:

новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть купити будівлю для потреб ДЄЗ «Пілот»: у мерії вивчать доцільність придбання

Аліна Квітко
новини

«Це не відповідає реальності», — директорка інтернату на Миколаївщині заперечила те, що евакуйованих дітей не пускали в укриття під час тривог

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція ідентифікувала ще одного росіянина, який знущався над жителями окупованої Миколаївщини

Аліса Мелік-Адамян
новини

У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴41,10 млрд

Анна Гакман

Останні новини про: США

Україна та ще сім країн можуть залишитися без ліків проти ВІЛ через скорочення USAID, — Reuters
Трамп зізнався, що суперечка із Зеленським під час візиту в США була спланованим тиском на Україну
Кім каже, що призупинення фінансування США «майже не зачепило» Миколаївщину

Кім каже, що призупинення фінансування США «майже не зачепило» Миколаївщину

Трамп зізнався, що суперечка із Зеленським під час візиту в США була спланованим тиском на Україну

Російські дрони атакували пасажирський мікроавтобус на Миколаївщині