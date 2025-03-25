Данія виділить €130 млн на виробництво зброї для України

Прапори Данії та України у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Данія запустить програму підтримки своїх компаній, які готові інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України. Для цього уряд країни виділить 130 мільйонів євро через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO).

Як повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, держава покриватиме до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства. Це має зменшити ризики для бізнесу та стимулювати співпрацю.

За її словами, для данських виробників ця ініціатива відкриває можливість співпрацювати з українськими підприємствами, тестувати озброєння в реальних бойових умовах і використовувати український досвід та інновації.

EIFO вже активно підтримує як український, так і данський бізнес через:

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Гарантії експортних кредитів — зниження ризиків при експорті до України;

Пряме кредитування — надання позик українським компаніям для закупівлі данських товарів;

Інвестиційний капітал — сприяння розширенню діяльності данських підприємств в Україні.

Нагадаємо, що Королівство Данія запустить трирічну програму допомоги Україні, яка стане наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. З 5,1 мільярда датських крон (€680 млн) Миколаївська область може отримати ~60% коштів.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

У вересні 2024 року Україна отримала нові пакети допомоги від Данії, з яких 44 мільйона євро отримала Миколаївська область.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни країна надала регіону допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

А у жовтні 2024 року Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проєктів Данської програми відбудови.