Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах

Андрій Костін. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня призначив ексгенпрокурора Андрія Костіна послом в Нідерландах та постійним представником при Організації по забороні хімічної зброї.

Про це йдеться в указах президента №212/2025 і №213/2025.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором з 28 липня 2022 року.

Андрій Костін подав у відставку в жовтні 2024 року через скандал із фіктивною інвалідністю у прокурорів. За його звільнення проголосувало 255 народних депутатів.

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Пізніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Як повідомлялось, керівники п'яти обласних прокуратур, а також керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви на звільнення. Усі вони отримували підвищені пенсії за вислугою років.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.

Нагадаємо, на Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю.

Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив план боротьби з корупцією в медико-соціальних експертних комісіях. МСЕК ліквідують до кінця року, а впродовж трьох місяців спеціальна група перевірить всі рішення, ухвалені комісіями.