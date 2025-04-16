Данія планує відправити своїх солдатів на навчання до України: в РФ їх назвали «законною мішенню»

Прапори України та Данії. Архівне фото: «МикВісті»

Збройні сили Данії мають намір відправити кілька команд військових до України для участі у короткострокових тренувальних курсах. Ініціатива викликала негативну реакцію Москви.

Про це заявив командувач сухопутних військ Данії генерал-майор Петер Бойсен в інтерв’ю телеканалу TV 2.

За його словами, мета ініціативи — отримати практичний досвід сучасної війни, зокрема в питаннях використання дронів, засобів радіоелектронної боротьби та тактики українських сил.

Навчання планується проводити далеко від зони бойових дій, ймовірно — поблизу Львова. Данські військові будуть неозброєними і не залучатимуться до бойових операцій.

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— Ми відправляємо туди кілька команд і дивимося, який досвід мають українці — з перших рук. Тож приїжджайте і отримайте цей досвід, — зазначив Петер Бойсен.

Він також додав, що особисто двічі відвідував Україну впродовж останніх місяців, а тренувальні місії для данських військових можуть розпочатися вже цього літа й триватимуть від одного до двох тижнів.

Ініціатива вже викликала реакцію Москви. Данський канал TV 2 цитує лист, отриманий від посольства РФ в Данії, в якому таке рішення назвали «провокацією» і заявили, що це «втягує Данію глибше у конфлікт».

Як заявили в посольстві, РФ вважає військові об’єкти та місця дислокації особового складу будь-де в Україні «законною ціллю» для російської армії.

Попри це, данське військове командування наголошує, що йдеться виключно про навчальну місію, без жодної участі солдатів у бойових діях.

Раніше повідомлялось, що Уряд Данії виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 971 мільйонів євро. Допомогу передаватимуть упродовж 2025-2027 років.