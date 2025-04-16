  • середа

    16 квітня, 2025

  • 19.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 19.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Данія планує відправити своїх солдатів на навчання до України: в РФ їх назвали «законною мішенню»

Прапори України та Данії. Архівне фото: «МикВісті»Прапори України та Данії. Архівне фото: «МикВісті»

Збройні сили Данії мають намір відправити кілька команд військових до України для участі у короткострокових тренувальних курсах. Ініціатива викликала негативну реакцію Москви.

Про це заявив командувач сухопутних військ Данії генерал-майор Петер Бойсен в інтерв’ю телеканалу TV 2.

За його словами, мета ініціативи — отримати практичний досвід сучасної війни, зокрема в питаннях використання дронів, засобів радіоелектронної боротьби та тактики українських сил.

Навчання планується проводити далеко від зони бойових дій, ймовірно — поблизу Львова. Данські військові будуть неозброєними і не залучатимуться до бойових операцій.

Реклама

— Ми відправляємо туди кілька команд і дивимося, який досвід мають українці — з перших рук. Тож приїжджайте і отримайте цей досвід, — зазначив Петер Бойсен.

Він також додав, що особисто двічі відвідував Україну впродовж останніх місяців, а тренувальні місії для данських військових можуть розпочатися вже цього літа й триватимуть від одного до двох тижнів.

Ініціатива вже викликала реакцію Москви. Данський канал TV 2 цитує лист, отриманий від посольства РФ в Данії, в якому таке рішення назвали «провокацією» і заявили, що це «втягує Данію глибше у конфлікт».

Як заявили в посольстві, РФ вважає військові об’єкти та місця дислокації особового складу будь-де в Україні «законною ціллю» для російської армії.

Попри це, данське військове командування наголошує, що йдеться виключно про навчальну місію, без жодної участі солдатів у бойових діях.

Раніше повідомлялось, що Уряд Данії виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 971 мільйонів євро. Допомогу передаватимуть упродовж 2025-2027 років.

Останні новини про: Війна в Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів
Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року
У кожній області України запустять представництво Коордштабу з питань військовополонених
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати

Аліна Квітко
новини

Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року

Даріна Мельничук
новини

Пенсії Миколаївщини: більші, ніж на Херсонщині, але менші, ніж на Одещині

Світлана Іванченко
новини

Бізнесмена з Львівщини, який фігурує у справі про корупцію у ЖКГ, примусово доставлять в суд Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

До 65 шкіл під загрозою закриття: Миколаївська облрада хоче відтермінувати наказ МОН про обов’язкове очне навчання для ВПО

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

У кожній області України запустять представництво Коордштабу з питань військовополонених
Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року
Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року

Пенсії Миколаївщини: більші, ніж на Херсонщині, але менші, ніж на Одещині

2 години тому

В Одесі додатково виділили ₴20 млн на харчування учнів початкових класів і пільговиків

Аліна Квітко

Головне сьогодні