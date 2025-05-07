У Трампа заявили, що Україна погоджується на 30-кілометрову буферну зону з Росією

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог запропонував створити демілітаризовану зону між Україною та Росією як потенційний крок до врегулювання конфлікту.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

За словами Келлога, ключовим елементом може стати 30-денне припинення вогню із закріпленням сторін на нинішніх позиціях. Він підкреслив, що це дозволить кожній зі сторін зберегти контроль над тими територіями, які наразі перебувають під їхнім впливом.

Келлог зазначив, що подібні домовленості не обов’язково є остаточними, адже політичні обставини з часом можуть змінюватися. Як приклади він навів історії країн Балтії та об'єднання Німеччини після Другої світової війни.

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Він також заявив, що Україна нібито готова розглядати створення тимчасової демілітаризованої зони. Йдеться про відвід військ обох сторін на 15 кілометрів, що утворить 30-кілометрову буферну зону. Контролювати її мають військові міжнародної коаліції, яку Кіт Келлог назвав «коаліцією рішучих».

Він висловив переконання, що якщо вдасться зберегти перемир’я хоча б протягом місяця, його можна буде продовжити. Він додав, що з військової точки зору після такого періоду припинення бойових дій відновити масштабні бойові операції буде вкрай складно.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, про необхідність зустрічі президента США Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним. Але жодної конкретики щодо неї наразі немає.

Слід зазначити, що комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз може суттєво посилити підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо у вітчизняних виробників.

За його словами, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ЄС могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко.

Раніше також повідомлялось, що Володимир Путін відмовився від пропозиції спецпосланця США Стіва Віткоффа щодо перемир’я на лінії фронту.