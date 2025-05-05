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У Кремлі заявили про необхідність зустрічі Путіна і Трампа

Дмитро Пєсков, фото: REUTERSДмитро Пєсков, фото: REUTERS

У Кремлі заявили, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним є необхідною, але жодної конкретики щодо неї наразі немає.

Про це повідомив, речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Він вважає, що така зустріч потребує ретельної підготовки і продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які, за його словами, вже тривають.

Щодо можливої зустрічі під час майбутньої поїздки Дональда Трампа на Близький Схід (13–16 травня), Дмитро Пєсков зазначив, що у Володимира Путіна на ці дати поїздок не заплановано.

Сам Дональд Трамп раніше заявляв, що ще не вирішив, чи зустрічатиметься з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, і що «треба подумати».

Нагадаємо, що у понеділок, 5 травня, до України прибула Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс.

Слід зазначити, що комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз може суттєво посилити підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо у вітчизняних виробників.

За його словами, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ЄС могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко.

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