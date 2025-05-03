Зеленський про угоду щодо надр: депутати, які не голосуватимуть, створять собі проблеми

Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які не голосуватимуть за ратифікацію угоди щодо надр, самі створять собі проблеми. За його словами, цей документ має важливе значення для безпеки України та партнерства зі США.

Про це він заявив на своїй пресконференції, передає «Укрінформ».

Він підкреслив, що Верховна Рада з 2020 року ратифікувала понад 160 угод, і процес з надрами нічим не відрізняється: уряд підписує, парламент голосує, далі йдуть технічні кроки.

— Сьогодні зранку представник депутатського корпусу запитував мене. Я вважаю, що це питання сьогодні дуже важливе. Все, що можна було зробити по угоді, вважаю, зроблено урядовцями і юристами обох країн дуже професійно. Якщо хтось з парламентарів не буде голосувати, я вважаю, що це буде проблемою виключно цих людей, які не хочуть це підтримувати. Але я маю надію, що угоду буде ратифіковано, – сказав він.

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Президент також звернув увагу, що окремі політичні сили не планують підтримувати це питання. При цьому він розкритикував депутатів, які виступають проти важливих для безпеки України рішень, але водночас регулярно відвідують США і позиціонують себе як «друзі Америки».

— Якщо вони все це розуміють і не голосують. Є люди, які налаштовані це не робити. Тому, я думаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США кожного місяця й розказують, як тут погано в Україні. Мовляв, як вони знають, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які - не дуже важливі. Після того, як вони проходяться коридорами відповідних конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони з США друзі. А потім повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для діючого Президента США, й від чого залежить безпека України. Не можна грати у подвійну гру. Результат буде на табло – хто проголосував, а хто – ні, — заявив Володимир Зеленський.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

Також Україна та США ще обговорили деякі питання перед підписанням угоди про корисні копалини.

Тиждень тому країни підписали меморандум, як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.