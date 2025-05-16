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Путін слідкує за переговорами в Стамбулі онлайн, — Пєсков

Володимир Путін, фото: Getty ImagesВолодимир Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін оперативно отримує інформацію про хід переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі.

Про це повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, російські представники мають чіткі вказівки щодо позиції на переговорах, які були узгоджені під час наради з Путіним. У Кремлі також припускають, що 16 травня Путін може провести важливу міжнародну телефонну розмову. Зокрема, Пєсков підкреслив важливість зустрічі між Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом у Стамбулі тривають перемовини між делегаціями України та Росії. Українську сторону представляє міністр оборони Рустем Умєров, адже перемовини на рівні президентів Володимира Зеленського та Путіна наразі не відбулися.

Російську делегацію очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, колишній міністр культури, відомий своїми заявами, що часто мають пропагандистський характер. Саме він вів переговори від російської сторони під час невдалого раунду у 2022 році. За його словами, нові зустрічі в Стамбулі розглядаються як продовження тодішнього процесу.

Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення складом російської делегації, однак задля збереження навіть мінімального шансу на діалог вирішив надіслати до Стамбула українську команду.

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