НАБУ у липні провело обшуки у ексзаступника Єрмака Шурми в Німеччині, — ЗМІ

Ексзаступник керівника офісу президента Ростислав Шурма. Фото: УНІАН

У середині липня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки в оселі колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, що розташована в передмісті Мюнхена. Раніше Шурма курував економічний блок в Офісі президента.

Про це йдеться в статті «Української правди» «Вночі б'ють росіяни. Вдень – свої. Чому президент Зеленський вирішив не перемагати корупцію, а борців із нею?».

За словами співрозмовників УП з числа народних депутатів, вранці 15 липня Ростислав Шурма особисто зателефонував одному з високопосадовців Офісу президента і повідомив, що за місцем його проживання в Німеччині відбулися обшуки, під час яких правоохоронці вилучили телефон.

Зазначається, що ці дії відбулися незадовго після завершення резонансного скандалу навколо Олексія Чернишова — міністра, якого НАБУ та САП підозрюють у причетності до корупції.

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За інформацією «Української правди», саме обшуки у Ростислава Шурми стали однією з причин, які підштовхнули президента Володимира Зеленського до відкритої критики антикорупційних органів. Уже через тиждень після інциденту глава держави звинуватив НАБУ та САП у неефективності та підписав закон, що значно обмежує їхню незалежність.

У матеріалі також наголошується, що в Офісі президента стурбовані тим, що до обшуків були залучені німецькі правоохоронці. Як зазначається, в Німеччині не проводять слідчих дій без ретельної перевірки всіх юридичних підстав. Це, на думку авторів матеріалу, надає справі міжнародного масштабу. Якщо в Україні роботу антикорупційних органів ще можна обмежити через політичний тиск, то на німецьких слідчих ці важелі не діють.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, за кордоном нині перебувають обидва брати Шурми — Ростислав і Олег. Останній раніше фігурував у розслідуванні видання Bihus.Info щодо виплат з держбюджету за електроенергію, вироблену його сонячними станціями на тимчасово окупованих територіях. Уже через місяць після виходу сюжету стало відомо, що НАБУ почало розслідувати ці виплати.

Ростислав Шурма виїхав за кордон як батько трьох неповнолітніх дітей, аналогічну підставу для перетину кордону після народження третьої дитини мав і його брат Олег.

Крім того, джерела «Української правди» зазначають, що 10–11 липня Ростислав Шурма був присутній на конференції з відновлення України, яка проходила в Римі.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що Росія намагається використати протести проти законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, для дестабілізації ситуації всередині країни.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.