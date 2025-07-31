У Єврокомісії відреагували на голосування за відновлення незалежності НАБУ

Прапори ЄС. Ілюстративне фото: unn.ua

У Євросоюзі немає планів зупиняти фінансування Україні, але наголошує на необхідності збереження незалежності антикорупційних органів, які є фундаментом верховенства права.

Про це речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив на брифінгу у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що у зв’язку з останніми подіями навколо Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ЄС був стурбований через прийняття змін до Кримінально-процесуального кодексу України минулого тижня.

— Відтоді ми тісно контактуємо з українською владою для виправлення ситуації. Тож наші меседжі весь цей час були дуже чіткими… Можу підтвердити, що таких планів, як заморожування коштів ЄС, немає. Зараз важливо, щоб в Україні були незалежні антикорупційні органи, і щоб Україна впровадила реформи, необхідні для дотримання верховенства права, — наголосив Гійом Мерсьє.

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Коментуючи голосування Верховною радою України закону, Мерсьє повідомив, що новий закон вирішує ключові проблеми незалежності НАБУ та САП.

— Однак нам потрібно буде перевірити остаточний текст, оскільки його щойно було прийнято. Дозвольте мені, однак, наголосити, що це не кінець процесу. Вступ України вимагатиме постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та поважати верховенство права. Ми очікуємо, що Україна швидко виконає ці зобов'язання та вживе рішучих кроків щодо верховенства права. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі, — зазначив Гійом Мерсьє.

Речник Єврокомісії також озвучив перелік заходів, які українська влада має виконати на цьому шляху найближчим часом.

— По-перше, Україні необхідно швидко призначити голову Бюро економічної безпеки України. Україні необхідно відновити склад міжнародних експертів у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Україні потрібно продовжити призначення чотирьох міжнародних суддів до Конституційного Суду, а також відхилити проблемний проект змін до Кримінального кодексу та ухвалити Закон про Адміністративний суд. Тож досягнення прогресу в усіх цих сферах у різних сферах верховенства права є справді важливими кроками для нас, і Україні потрібно зміцнити верховенство права, — уточнив речник Єврокомісії.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила ініційований президентом Володимиром Зеленським закон, що має відновити незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пізніше Володимир Зеленський підписав закон.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Європейський Союз попередив Україну про можливе припинення фінансової підтримки у разі, якщо Верховна Рада не скасує положення законопроєкту №12414, які обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має «зміцнити» незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до Верховної Ради 24 липня.

Згодом, після того, як президент Володимир Зеленський подав свій законопроєкт щодо незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у Верховній Раді зареєстрували ще чотири альтернативні.

Слід зазначити, що парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) 31 липня.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.