«І українці, і росіяни будуть незадоволені, але це реально», — Венс хоче миру по лінії фронту

Джей Ді Венс, віцепрезидент США. Скриншот з телеканалу Fox News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що реальним врегулювання конфлікту в Україні є досягнення миру на поточній лінії зіткнення між Росією та Україною.

Про це посадовець сказав в інтервʼю Fox News.

Водночас Венс розуміє, що така позиція не влаштує жодну зі сторін, однак вважає це цілком реальним рішенням конфлікту.

— Якщо взяти нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною, ми намагатимемося знайти якесь узгоджене рішення, з яким зможуть жити і українці, і росіяни, де вони зможуть жити у відносному світі, де припиняться вбивства. Це не зробить нікого особливо щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть незадоволені цим. Але я не думаю, що можна реально сісти і провести ці переговори без лідерства Дональда Трампа, наголошу віце-президент США, — сказав Венс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска.

Тим часом NBC News із посиланням на джерела пише, що Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня має відбутися зустріч Трампа та Путіна. Джерела телеканалу CNN також заявили, що Білий дім не відкидає можливості участі Зеленського в деяких зустрічах.