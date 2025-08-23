Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: як голосували нардепи від Миколаївщини

Нардепи від Миколаївщини підтримали закон про обмеження доступ до реєстру нерухомості. Ілюстративне фото: «Слуга Народу»

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533, який обмежує доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За документ проголосував 231 народний депутат.

Нардепи від Миколаївщини також натиснути кнопку «за». Зокрема, Давид Арахамія, Олександр Гайду, Максим Дирдін, Ігор Копитін, Олександр Пасічний, Ігор Негулевський та Артем Чорноморов, пишуть «МикВісті».

Згідно з новим законом, під час дії воєнного стану та ще протягом року після його завершення буде обмежено доступ до даних про розташування нерухомості та кадастрові номери земельних ділянок, власниками яких є юридичні особи.

В Центрі протидії корупції наголосили, що саме ці відомості були ключовим інструментом для журналістів-розслідувачів у викритті корупційних схем. Там заявили, що ухвалення закону «значно ускладнить роботу журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних».

Крім того, обмеження вплине і на пересічних громадян: перед купівлею житла чи комерційних приміщень перевірити, чи дійсно нерухомість належить будівельній компанії, стане складніше.

Автором законопроєкту став депутат від «Слуги Народу» Ігор Фріс. Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що він має численне майно, оформлене на родичів і близьке оточення.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада не підтримала і відправила на повторне друге читання закон про посилення кримінальної відповідальності за публікацію інформації з електронних реєстрів. За нього проголосували всі присутні миколаївські нардепи.