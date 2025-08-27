Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    27 серпня, 2025

  27 серпня , 2025 середа

Уряд опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків до 22 років

Уряд опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків до 22 років. Фото: glavcom.uaУряд опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків до 22 років. Фото: glavcom.ua

На урядовому порталі опублікували постанову про внесення змін до правил перетину державного кордону. Вона дозволяє українським чоловікам віком від 18 до 22 років включно виїжджати за межі країни під час воєнного стану.

Про це йдеться у тексті постанови.

Документ передбачає, що нові правила почнуть діяти наступного дня після публікації постанови в офіційній пресі.

Нагадаємо, останні дні ця тема викликала плутанину. У ЗМІ з’являлися суперечливі заяви про те, чи стосується рішення юнаків саме до 21 року включно, чи до 22. Уряд офіційно підтвердив, що обмеження діють включно до 22 років.

Також прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що це рішення поширюється і на українців, які зараз перебувають за кордоном. За її словами, мета постанови – зберегти зв’язок молодих громадян із Україною.

Раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що для виїзду чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно мати військово-облікові документи у паперовій або електронній формі.

