Якщо Росії хочеться бути подалі — хай відходить вглиб окупованих територій, — Зеленський про створення «буферної зони»

Володимир Зеленський Зеленський прокоментував створення «буферної зони» між Україною та РФ. Ілюстративне фото: 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, начебто США і Європа пропонують створити буферну зону між Україною і Росією.

Про це він розповів під час брифінгу у п'ятницю, 29 серпня.

Зеленський підтвердив, що неодноразово чув ці пропозиції від європейців та американців, і не лише про 40, а й про 100 кілометрів.

Він вважає, що таке пропонувати можуть тільки ті, хто не розуміє, які технічні спроможності має сучасна зброя. Крім того, військова техніка та зброя і так розташовані на відстані, бо все вражають дрони.

Реклама

— Мертва сіра зона вже існує. Не треба затягувати час і вестися на додаткові умови від Росії або іще від якихось фантазерів. Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють. Якщо сторони дадуть команди дронам випалювати все на 20 кілометрів — буде на 20. Якщо на 40 — буде на 40. Відповідна зброя у команд є. Тобто нічого нікуди відтягувати не треба, воно все вже давно відтягнуто, — сказав Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами РФ не тримає на передньому фланзі техніку, аби її не втрачати.

— Де там є броньована техніка? Де там є танки? Нуль. Нічого вже немає. Ніхто не висувається, бо всі втрачають техніку. Вдень, вночі. У будь-який момент. Тому це просто зайві розмови, — переконаний Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що питання буферних зон обговорювали в мінському процесі, коли війна була іншою. Тоді Україна і Росія відводили техніку, але це не дало результату.

Раніше медіа повідомляли, що європейські дипломати обговорюють можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українською та російською лініями фронту в межах потенційної мирної угоди.