Голова МЗС Туреччини: Росія пом’якшила свої територіальні вимоги до України на переговорах

Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: tgrthaber.com

Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, Росія пом’якшила свої територіальні вимоги до України в переговорах про можливий мир.

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на tgrthaber.com.

За словами Фідана, на початку переговорів Москва наполягала на повному контролі над чотирма українськими областями — Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою. Проте протягом останніх місяців у позиції Росії відбулися важливі зрушення.

Міністр зазначив, що під час третього раунду перемовин у Стамбулі сторони вперше представили конкретні пропозиції одна одній, які пізніше обговорювали на зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці.

— Тоді ми побачили початок кінця, — підкреслив Хакан Фідан.

За його словами, тепер мова йде саме про закріплення лінії фронту на нинішніх кордонах. Зокрема це стосується Запоріжжя та Херсонщини. Окремо РФ вимагає, аби їй передали 25-30% території Донецької області, що ще залишилася під контролем України.

Хакан Фідан зазначив, що готовність Москви погодитися на гарантії через міжнародний механізм безпеки є важливим кроком, який створює основу для майбутнього врегулювання конфлікту.

— Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною, — наголосив він.

Водночас голова МЗС Туреччини визнав, що такі зміни ставлять складні виклики перед обома сторонами. Особливо ситуація важка для України, зокрема через потребу обороняти решти регіону Донбасу. Проте він впевнений, що міжнародні гарантії можуть врівноважити ситуацію та відкрити простір для подальшого діалогу, створюючи умови для більш стабільного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, вчора Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час спілкування лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, перебіг мирного процесу у війні з Росією, а також актуальні регіональні та глобальні питання.