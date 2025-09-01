Фон дер Ляєн: Європа має «досить чіткий план» щодо відправки військ до України після війни

Туск і фон дер Ляєн відвідали адмінмежу Польщі з Білоруссю. Фото ілюстративне: Artur Reszko

Європейські столиці вже працюють над «досить чіткими планами» потенційного розгортання військ в Україні після завершення війни з Росією.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Financial Times.

За її словами, існує «чітка дорожня карта», погоджена у Вашингтоні, яка передбачає багатонаціональне розгортання європейських сил за підтримки США.

— Гарантії безпеки є ключовими і абсолютно необхідними, — наголосила вона.

Фон дер Ляєн повідомила, що оборонні відомства країн «коаліції охочих» вже відпрацювали практичні деталі, зокрема структуру та забезпечення майбутніх військових контингентів. Але остаточні рішення ухвалюватимуть самі держави, адже, як зазначила Фон дер Ляєн, «відправлення військ — це одне з найважливіших суверенних рішень країни».

Очікується, що до складу сил увійдуть десятки тисяч європейських військових, а США нададуть системи управління, розвідку та спостережні потужності. За словами президентки Єврокомісії минулого місяця цю концепцію обговорювали у Вашингтоні президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Продовження переговорів заплановане цього тижня у Парижі за ініціативи Еммануеля Макрона.

Фон дер Ляєн також підкреслила, що після підписання мирної угоди Україна потребуватиме «значної кількості військових із належним фінансуванням та сучасним озброєнням», і саме ЄС має забезпечити стабільне фінансування Збройних сил України.

«Характер війни повністю змінився», — зазначила вона, наголосивши на необхідності для європейських армій інвестувати у дрони, протиракетну оборону, космічні та кіберздатності.

Нагадаємо, раніше резидентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Болгарії заявила третину зброї для України від ЄС забезпечила Болгарія.