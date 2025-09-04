Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленського закликають присвоїти Андрію Парубію звання Героя України

Зеленського закликають відзначити Парубія званням Героя України. Фото: zbruc.euЗеленського закликають відзначити Андрія Парубія званням Героя України. Фото: zbruc.eu

На сайті президента України зареєстрували петицію з проханням посмертно надати колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію звання Героя України.

Її автор Дмитро Лавранюк наголосив, що Парубій усе життя присвятив служінню державі, захисту незалежності та демократичних цінностей. У тексті вказано, що він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму та відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час Революції гідності 2013–2014 років.

У петиції також зазначається, що його послідовна проукраїнська позиція та відданість державним інтересам заслуговують на найвищу державну нагороду.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові провели спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Вже протягом перших 36 годин після вбивства поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Тоді Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.

2 вересня підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному під час судового засідання. Він назвав свої дії «помстою особисто українській владі».

