Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    8 вересня, 2025

  • 28.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 28.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Орбан заявив, що Україну можуть поділити на три зони — російську, демілітарізовану і західну

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Associated PressПремʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час нинішніх переговорів про гарантії безпеки для України можливий поділ її території на три зони: російську, демілітаризовану та західну.

Про це пише видання Мagyar Nemzet.

За його словами, нинішні дискусії в Європі про гарантії безпеки нібито визнають існування «російської зони», а наразі обговорюється лише її розмір та формат. Він також зазначив, що питання щодо демілітаризованої зони поки що залишається відкритим.

«Доля України, здається, вже вирішена. Сьогодні в Європі «елегантно» обговорюють гарантії безпеки, але фактично вони означають поділ України. Результатом стануть російська зона, демілітаризована зона і західна зона. Російська зона вже існує, і дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона повинна охоплювати», — підкреслив Віктор Орбан.

Крім того, він вкотре виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, стверджуючи, що це нібито призведе до війни з РФ і погіршить економіку Європи. Водночас він закликав укласти угоду з Росією, яка передбачала б «стратегічне співробітництво і відмову України від членства в євроатлантичних структурах».

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що позиція його країни щодо вступу України до Європейського Союзу залишається незмінною, і їм «байдуже» на думку президента Росії Володимира Путіна.

Останні новини про: Віктор Орбан

Орбан заявив, що Зеленський відмовився від «різдвяного припинення вогню» та обміну полоненими
Фіцо вимагає відновлення транзиту російського газу через Україну
Угорського депутата оштрафували за зрив виступу Орбана його старою антиросійською промовою
Реклама

Читайте також:

новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
новини

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук
новини

Миколаївці віддають від 32% доходу на оренду житла

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Віктор Орбан

Угорського депутата оштрафували за зрив виступу Орбана його старою антиросійською промовою
Фіцо вимагає відновлення транзиту російського газу через Україну
Орбан заявив, що Зеленський відмовився від «різдвяного припинення вогню» та обміну полоненими

У комісії ДЖКГ пропонують «омолодити» 64 дерева вздовж тротуара Панченка, обрізавши їх корені

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

1 година тому

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay