Орбан заявив, що Україну можуть поділити на три зони — російську, демілітарізовану і західну

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час нинішніх переговорів про гарантії безпеки для України можливий поділ її території на три зони: російську, демілітаризовану та західну.

Про це пише видання Мagyar Nemzet.

За його словами, нинішні дискусії в Європі про гарантії безпеки нібито визнають існування «російської зони», а наразі обговорюється лише її розмір та формат. Він також зазначив, що питання щодо демілітаризованої зони поки що залишається відкритим.

«Доля України, здається, вже вирішена. Сьогодні в Європі «елегантно» обговорюють гарантії безпеки, але фактично вони означають поділ України. Результатом стануть російська зона, демілітаризована зона і західна зона. Російська зона вже існує, і дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона повинна охоплювати», — підкреслив Віктор Орбан.

Крім того, він вкотре виступив проти вступу України до ЄС та НАТО, стверджуючи, що це нібито призведе до війни з РФ і погіршить економіку Європи. Водночас він закликав укласти угоду з Росією, яка передбачала б «стратегічне співробітництво і відмову України від членства в євроатлантичних структурах».

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що позиція його країни щодо вступу України до Європейського Союзу залишається незмінною, і їм «байдуже» на думку президента Росії Володимира Путіна.