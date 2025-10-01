Орбан заявив, що Угорщина збиватиме російські дрони, якщо вони опиняться над країною

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Attila Kisbenedek / Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російські безпілотники збиватимуть у разі порушення ними повітряного простору країни.

Про це він сказав в інтерв’ю «Harcosok Órája».

Орбан підкреслив, що Угорщина не має побоювань щодо російських дронів і у випадку їх появи над територією держави застосовуватиме засоби протиповітряної оборони. Він також розкритикував реакцію європейських країн на подібні інциденти та заявив, що Росія є «слабкою».

«Ми, Європа, сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі. Росія слабка, якщо порівняти з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка», — зазначив Віктор Орбан.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував порушення українського повітряного простору угорськими розвідувальними дронами, заявивши, що це «не те, чим має перейматися Україна».

Раніше Віктор Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном.