  • середа

    1 жовтня, 2025

  • 13.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 13.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Орбан заявив, що Угорщина збиватиме російські дрони, якщо вони опиняться над країною

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Attila Kisbenedek / Getty ImagesПрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Attila Kisbenedek / Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російські безпілотники збиватимуть у разі порушення ними повітряного простору країни.

Про це він сказав в інтерв’ю «Harcosok Órája».

Орбан підкреслив, що Угорщина не має побоювань щодо російських дронів і у випадку їх появи над територією держави застосовуватиме засоби протиповітряної оборони. Він також розкритикував реакцію європейських країн на подібні інциденти та заявив, що Росія є «слабкою».

«Ми, Європа, сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі. Росія слабка, якщо порівняти з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка», — зазначив Віктор Орбан.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував порушення українського повітряного простору угорськими розвідувальними дронами, заявивши, що це «не те, чим має перейматися Україна».

Раніше Віктор Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном.

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Понад 20 російських «Шахедів» та дронів-імітаторів знешкодили на Миколаївщині за ніч
Доба на Миколаївщині: вночі збили дрон, ворог атакував Очаків
Росія з 2022 року запустила по Україні майже 50 тисяч «Шахедів», — ЗМІ
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич пообіцяв зʼясувати, чи «потягне» бюджет Миколаєва додаткову годину освітлення після 23:00

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич відповів прессекретарю Путіна: «Ця істота досі не зрозуміла, що Миколаїв не хоче до Росії»

Альона Коханчук
новини

«Практика шантажу депутатів має піти у забуття», — Кісельова про розгляд питань на сесіях

Альона Коханчук
новини

Сєнкевич звинуватив Домбровську в інформаційній атаці на міськраду через Телеграм-канали

Юлія Бойченко
новини

Домбровська просить закрити сесію й не розглядати питання з голосу: «Досить «пакувати» важливе з шкурняками»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Росія з 2022 року запустила по Україні майже 50 тисяч «Шахедів», — ЗМІ
Доба на Миколаївщині: вночі збили дрон, ворог атакував Очаків
Понад 20 російських «Шахедів» та дронів-імітаторів знешкодили на Миколаївщині за ніч

«Все залишиться на рівні підтримки», — у «Миколаївських парках» не планують розвивати зелені зони

Через негоду в Одесі загинуло дев’ять людей, серед них — дитина

СТАТТЯ

5 годин тому

З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до електроживлення, — Кім

Головне сьогодні