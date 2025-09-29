  • вівторок

    30 вересня, 2025

  • 13.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 13.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Орбан заявив, що Україна «не є суверенною державою», а тому не повинна перейматися угорськими дронами

Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett SzaboВіктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував порушення українського повітряного простору угорськими розвідувальними дронами, заявивши, що це «не те, чим має перейматися Україна».

Про це він сказав у подкасті Harcosok órája, повідомляє «МикВісті» з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Орбан наголосив, що Будапешт не має наміру нападати на Україну, а Києву слід більше зосередитися на війні з Росією.

— Україна воює не з Угорщиною, а з Росією. Їй треба зосередитись на дронах на східному кордоні, бо тут країни НАТО. Звідси на неї ніхто не нападе. Не розумію, чому поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли б напасти, — сказав він.

Реклама

Угорський прем'єр також наголосив на тому, що сумнівається, що Україна зможе утримати свої території.

— Вона (Україна)  втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримаємо решту території? Треба серйозніше ставитись. 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна, тут не її вороги, — додав Віктор Орбан.

Він також заявив, що Україна втратила суверенітет через залежність від допомоги Заходу.

— Я вірю уряду, але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів –– то й що? Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною державою. Хіба ми утримуємо Україну? Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона суверенна, — сказав політик. 

Орбан також пригрозив, якщо країни Заходу припинять фінансування, «Україна може збанкрутувати вже завтра».

Нагадаємо, раніше Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном.

Останні новини про: Війна в Україні

Пілоти 59-ї бригади СБС дроном збили російський вертоліт, — «Мадяр»
Понад 2 тис. дронів: армія РФ атакувала Херсонщину впродовж тижня
Держатомрегулювання: Окупована ЗАЕС вже шість днів відрізана від енергосистеми, існує ризик аварії
Реклама

Читайте також:

новини

Депутат Бабаріка хоче, щоб бюджетна комісія взяла під контроль кожну гривню в бюджеті Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук
новини

На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1

Світлана Іванченко
новини

Не знадобилось: Миколаїв подарує Чорноморську обладнання за ₴4 млн

Катерина Середа
новини

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Держатомрегулювання: Окупована ЗАЕС вже шість днів відрізана від енергосистеми, існує ризик аварії
Понад 2 тис. дронів: армія РФ атакувала Херсонщину впродовж тижня
Пілоти 59-ї бригади СБС дроном збили російський вертоліт, — «Мадяр»

Депутат Бабаріка хоче, щоб бюджетна комісія взяла під контроль кожну гривню в бюджеті Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян

Від новин до блогів: хто формує миколаївський YouTube-простір

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами