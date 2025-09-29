Орбан заявив, що Україна «не є суверенною державою», а тому не повинна перейматися угорськими дронами

Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував порушення українського повітряного простору угорськими розвідувальними дронами, заявивши, що це «не те, чим має перейматися Україна».

Про це він сказав у подкасті Harcosok órája, повідомляє «МикВісті» з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Орбан наголосив, що Будапешт не має наміру нападати на Україну, а Києву слід більше зосередитися на війні з Росією.

— Україна воює не з Угорщиною, а з Росією. Їй треба зосередитись на дронах на східному кордоні, бо тут країни НАТО. Звідси на неї ніхто не нападе. Не розумію, чому поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли б напасти, — сказав він.

Угорський прем'єр також наголосив на тому, що сумнівається, що Україна зможе утримати свої території.

— Вона (Україна) втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримаємо решту території? Треба серйозніше ставитись. 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна, тут не її вороги, — додав Віктор Орбан.

Він також заявив, що Україна втратила суверенітет через залежність від допомоги Заходу.

— Я вірю уряду, але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів –– то й що? Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною державою. Хіба ми утримуємо Україну? Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона суверенна, — сказав політик.

Орбан також пригрозив, якщо країни Заходу припинять фінансування, «Україна може збанкрутувати вже завтра».

Нагадаємо, раніше Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном.