Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням «перестати чіпати» його країну.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна давно б уже зазнала краху без підтримки цих двох організацій. Президенте @ZelenskyyUa, з усією повагою, перестаньте нас турбувати!» — заявив Орбан.

Ймовірно, його звернення пов’язане з нещодавнім інцидентом, коли дрон, що порушив повітряний простір України, нібито прилетів з боку Угорщини. Зеленський зазначав, що безпілотник міг проводити розвідку промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

У відповідь на цю заяву Міністерство оборони Угорщини повідомило, що слова про угорський безпілотник на території України «не відповідають дійсності». Глава угорського МЗС Петер Сійярто додав, що Україні «не вдасться втягнути нас у свою війну».

Згодом президент Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня повідомив, що українські Збройні сили та розвідка опублікували докази інциденту, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у вигадках.

— Там все є, зафіксоване переміщення в електронному виді, є фото, є там різні речі. Тому я від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу, — сказав президент.

Зеленський також підкреслив небезпеку таких дій Угорщини:

— Оце дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе, — наголосив він.

Згодом Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував у соцмережі X карту маршруту угорського дрона, який перетнув кордон і залетів на понад 40 км углиб території України.

Нагадаємо, раніше в МЗС Угорщини заявили, що Будапешт блокуватиме вступ України в ЄС не зважаючи на думку Росії.