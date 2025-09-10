Росіяни хочуть отримати 6 тисяч км² українських територій для завершення війни, — віцепрезидент США

Джей Ді Венс. Фото: Associated Press

Росія на мирних переговорах вимагає передачі близько 6 тисяч квадратних кілометрів українських територій, які ще не контролює військовим шляхом.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі телеканалу One America News Network.

За його словами, нині перемовини зосереджені навколо двох ключових питань.

— Одне з них стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни. З іншого боку, українці хочуть гарантій безпеки — чи від Європи, чи від когось іншого, — тому що хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років, вимагаючи ще більше, — сказав Джей Венс.

Він також заявив, що вдалося досягти «неймовірного прогресу», оскільки сторони визначили ці два головні питання як базові для подальшого діалогу.

«Питання полягає в тому, чи пройдуть росіяни та українці через двері миру, які відкрив президент США Дональд Трамп», — додав віцепрезидент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін у розмові з американськими представниками стверджував, що зможе захопити Донбас протягом чотирьох місяців.