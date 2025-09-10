Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський запровадив нові санкції проти ВПК та тіньового флоту РФ у координації з Британією

Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Фото: Офіс ПрезидентаЗеленський запровадив нові санкції проти Росії. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення нових санкцій, синхронізованих із рішеннями Великої Британії. Під обмеження потрапили десятки компаній і фізичних осіб, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор країни-агресора. 

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Загалом санкції застосовали до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які забезпечують постачання електроніки до Росії, займаються видобутком вугілля на тимчасово окупованих територіях і беруть участь у роботах на шахтах. Також до списку увійшли структури, залучені до функціонування «тіньового флоту» РФ. Серед них – компанії, що вже перебувають під санкціями США, зокрема один із найбільших постачальників вугілля «Стройсервіс» та компанія «Російська енергія».

Окремий блок обмежень стосується 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які постачають ІТ-рішення для російського ВПК та силових структур. Вони займаються розробкою і виробництвом обладнання для радіоелектронної боротьби, телекомунікацій та електронних компонентів, а також сприяють обходу міжнародних санкцій.

До переліку потрапили, зокрема, «Сітронікс КТ», що розробляє ІТ-рішення для оборонного сектору Росії, «СІНТО» – один із найбільших російських системних інтеграторів, «Балтінфоком», який співпрацює з силовими структурами, група компаній «Бі Пітрон», що модернізує військові підприємства, а також білоруська компанія «Точна механіка», яка постачає деталі для авіаційної, автомобільної та космічної промисловості країни-агресора.

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки готові посилити економічний тиск на Росію, однак для цього потрібні відповідні дії з боку європейських союзників.

В Україні ввели нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також іноземців, які фінансують війну РФ
Трамп найближчими днями «уважно» вивчить питання санкцій проти Росії, — міністр фінансів США
Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб Європа пішла за нами, — глава Мінфіну США
