У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу. Фото: Миколаївська облрада

У вівторок, 16 вересня, у Миколаєві відбулося урочисте відкриття скверу пам’яті Праведників народів світу, створеного за співпраці громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада», міської влади та комунального підприємства «Миколаївські парки».

Про це повідомили в Миколаївській облраді

Участь у заході взяли перший заступник голови Миколаївської обласної ради Ігор Щербина, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, начальниця управління культури, національностей та релігій ОВА Олена Буберенко, голова ГО «Миколаївська обласна єврейська громада» Михайло Гольденберг, голова Одеської регіональної асоціації євреїв Роман Шварцман, головний рабин Миколаєва та Миколаївської області Шалом Готтліб, а також громадськість.

У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу. Фото: Миколаївська облрада У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу. Фото: Миколаївська облрада

У рамках заходу присутні поклали квіти до памʼятного знаку миколаївцям — жертвам Голокосту та вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.

— У час, коли Україна знову протистоїть агресору, такі місця нагадують нам про силу єдності та мужність простих людей. Вони вчать нас, що навіть у найскладніші моменти завжди є місце для добра і самопожертви, — зазначив Ігор Щербина.

У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу. Фото: Миколаївська облрада

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що міський голова Олександр Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва». Перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії.