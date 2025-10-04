  • субота

Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі — вони будуть готові збивати дрони та літаки

Відправлені до Польщі норвезькі винищувачі F-35 будуть готові збивати дрони й літаки, якщо вони порушать повітряний простір країни.

Про це пише Polskie Radio24 з посиланням на заяву уряду Норвегії.

«Наша місія в Польщі полягатиме насамперед у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати [обʼєкти], що порушують польський повітряний простір», — заявив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Він додав, що рішення про заходи проти літальних апаратів у повітряному просторі Польщі в кожній окремій ситуації ухвалюватиме командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі.

«Ми посилили спостереження і стримування на східному фланзі Альянсу. Військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла», — зазначив Андреас Флаам.

Норвезькі пілоти базуватимуться в районі Познані з жовтня.

Раніше міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомляв, що винищувачі F-35 прибудуть до Польщі «найближчими днями». Це, за його словами, має стати превентивним заходом і утримати Кремль від подальших провокацій.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

