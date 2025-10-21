Сергій Лавров назвав припинення війни в Україні «збереженням нацистського режиму». Фото: ru.slovoidilo.ua

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що негайне припинення бойових дій в Україні, як того закликають європейські лідери, означало б, за його словами, «збереження нацистського режиму» та «заборону російської мови».

Як пише «РИА Новости», так Сергій Лавров прокоментував спільну заяву лідерів європейських країн, які висловили підтримку Україні та зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

«Припинення вогню зараз означало б тільки одне — що велика частина України залишається під керівництвом нацистського режиму. Це буде єдиним місцем на землі, де законодавчо заборонена ціла мова, не кажучи вже про те, що це офіційна мова ООН і мова, якою розмовляє більшість населення», — сказав Сергій Лавров після переговорів з главою МЗС Ефіопії.

Він також заявив, що «європейські покровителі Зеленського» нібито переконують США не домагатися довгострокового врегулювання, а «просто зупинитися, а потім нехай історія розсудить».

За словами Сергія Лаврова, такий підхід суперечить позиціям, про які, за його твердженням, домовилися президенти Дональд Трамп і Володимир Путін під час зустрічі в Анкориджі.

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту для початку переговорів не змінилася.