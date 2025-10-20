  • понеділок

    20 жовтня, 2025

  • 9.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 9.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Позиція незмінна»: у Кремлі відкинули пропозицію Трампа про замороження фронту

Дмитро Псков заявив, що Кремль не згоден з пропозицією Трампа про замороження лінії фронту. Фото: kyiv24.newsДмитро Пєсков заявив, що Кремль не згоден з пропозицією Трампа про замороження лінії фронту. Фото: kyiv24.news

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту для початку переговорів не змінилася.

Про це повідомляє російське агентство «Интерфакс».

«Ця тема неодноразово порушувалася, підіймалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється», — заявив Дмитро Пєсков.

Як зазначає російська служба BBC, Росія продовжує наполягати на виведенні українських військ із територій, які намагається окупувати. Ще у листопаді 2024 року речник Кремля заявляв, що Росія не приймає варіант завершення війни проти України шляхом «замороження» лінії фронту.

Водночас Володимир Зеленський погодився зі словами американського президента зазначивши, що «ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Дональд Трамп правий — важливо це зупинити, а потім починати розмову».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько». Також він запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
Частина портів не приймає вантажні потяги після російських ударів, — Кулеба
Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів
Реклама

Читайте також:

новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів
Частина портів не приймає вантажні потяги після російських ударів, — Кулеба
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів

1 година тому

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні