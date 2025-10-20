«Позиція незмінна»: у Кремлі відкинули пропозицію Трампа про замороження фронту

Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не згоден з пропозицією Трампа про замороження лінії фронту. Фото: kyiv24.news

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту для початку переговорів не змінилася.

Про це повідомляє російське агентство «Интерфакс».

«Ця тема неодноразово порушувалася, підіймалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється», — заявив Дмитро Пєсков.

Як зазначає російська служба BBC, Росія продовжує наполягати на виведенні українських військ із територій, які намагається окупувати. Ще у листопаді 2024 року речник Кремля заявляв, що Росія не приймає варіант завершення війни проти України шляхом «замороження» лінії фронту.

Водночас Володимир Зеленський погодився зі словами американського президента зазначивши, що «ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Дональд Трамп правий — важливо це зупинити, а потім починати розмову».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько». Також він запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.