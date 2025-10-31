Король Чарльз ІІІ позбавив свого брата всіх титулів і наказав залишити королівську резиденцію

Король Чарльз ІІІ позбавив принца Ендрю всіх титулів і наказав залишити королівську резиденцію. Фото: Reuters

Букінгемський палац оголосив про офіційне позбавлення принца Ендрю усіх королівських титулів і звань.

Таке рішення, як повідомляє The Guardian, ухвалив особисто король Чарльз ІІІ за підтримки принца Вільяма, спадкоємця британського престолу.

Після цього рішення молодший брат монарха втратить титули герцога Йоркського, графа Інвернеського та барона Кіллілеа, а також буде позбавлений орденів Підв’язки та Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена. Йому та його колишній дружині наказано покинути 30-кімнатний маєток Royal Lodge у Віндзорі та переїхати до маєтку Сандрінгем у Норфолку, проживання в якому фінансуватиме король.

Причиною такого кроку стали багаторічні звинувачення проти принца Ендрю, зокрема його дружба із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і твердження про зґвалтування неповнолітньої Вірджинії Джуфре.

Джуфре заявляла, що у 17 років її змушували до інтимних стосунків із принцом Ендрю у Лондоні та Нью-Йорку, попри її відмову. Дівчина стверджувала, що діяла під тиском Епштейна та його спільниці Гілейн Максвелл, які погрожували їй покаранням.

Хоча принц заперечує усі звинувачення, раніше він погодився на позасудове врегулювання, виплативши Джуфре близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів без визнання провини.

Після публікації посмертних мемуарів Джуфре, у яких згадувалося, що принц вважав «близькість із нею привілеєм і правом від народження», король Чарльз ухвалив остаточне рішення про позбавлення брата всіх статусів.

Родина Вірджинії Джуфре назвала цей крок «історичною перемогою»:

«Сьогодні звичайна американська дівчина повалила британського принца своєю правдою і мужністю», — йдеться у їхній заяві.

Відтепер колишній герцог Йоркський буде відомий як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор. Це — перший випадок у новітній історії Великої Британії, коли члена королівської родини такого рівня офіційно позбавили всіх титулів і відзнак.

