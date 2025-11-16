Британія планує обмежити термін перебування біженців у країні, — медіа

Британія готується радикально змінити систему надання притулку. Фото: STRAZGRANICZNA, Facebook

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд наступного тижня представить радикальні зміни у системі надання притулку.

За даними обізнаних співрозмовників, на які посилається Bloomberg, реформа передбачатиме обмеження терміну перебування біженців у країні.

Очікується, що Шабана Махмуд заявить про намір «зробити все, що потрібно», аби відновити контроль над кордонами. Зокрема, вона назве десятки тисяч нелегальних мігрантів — як тих, хто перетинає Ла-Манш, так і тих, хто прострочує візи — «зловмисниками, які зловживають системою».

За даними МВС, з моменту приходу до влади Лейбористської партії відомство депортувало або вислало майже 50 тисяч нелегальних іммігрантів — на 23% більше, ніж за попередні 16 місяців.

Шабана Махмуд прагне чіткіше донести послання до тих, хто прибуває з безпечних країн, зокрема Франції, що вони не повинні вирушати в подорож. У міністерстві також орієнтуються на досвід Данії, де кількість шукачів притулку зменшилася після ускладнення процедури отримання законного права на перебування. Минулого тижня група британських посадовців відвідала Копенгаген, щоб вивчити місцеву модель.

Захист, який нині надається біженцям на постійній основі, планують обмежити у часі. Їхній статус регулярно переглядатимуть, а осіб повертатимуть на батьківщину, щойно країну походження визнають безпечною.

Очікується, що міністерка заявить: «криза» на кордоні «вийшла з-під контролю», створюючи додаткове навантаження на громади та несправедливість щодо британців, які працюють і платять податки.

Нагадаємо, що Велика Британія ще на два роки продовжила дію програми Ukraine Permission Extension, яка дозволяє українцям легально перебувати в країні.