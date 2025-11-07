  • пʼятниця

Трамп заявив про «значний прогрес» у завершенні війни між Росією та Україною

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/ReutersДональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг «значного прогресу» у спробах покласти край російсько-українській війні, хоча поки що остаточного результату немає.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі з лідерами країн Центральної Азії, пише Hromadske.

Дональд Трамп нагадав, що його адміністрації вдалося завершити «вісім воєн» за вісім місяців і додав, що Сполучені Штати працюють над тим, аби завершити ще одну — між Росією та Україною.

— Ми ще не досягли цього, але я думаю, що ми досягли значного прогресу, — сказав глава Білого дому.

Він також заявив, що експорт із Росії «значно скоротився» і наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій.

— Ми просто хотіли б бачити кінець війни. Так багато людей гине. Багато російських солдатів гине. Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони стануть розумними та зроблять це, — зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін під час їхньої недавньої телефонної розмови нібито звернувся до нього з проханням «врегулювати» війну в Україні.

Американський президент додав, що «врегулював деякі з цих питань за годину», але не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Також раніше Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити вбивати українців і росіян. За його словами, Україна хоче перейти в наступ, і він ухвалить рішення з цього питання.

