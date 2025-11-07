Трамп заявив про «значний прогрес» у завершенні війни між Росією та Україною
- Марія Хаміцевич
16:35, 07 листопада, 2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг «значного прогресу» у спробах покласти край російсько-українській війні, хоча поки що остаточного результату немає.
Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі з лідерами країн Центральної Азії, пише Hromadske.
Дональд Трамп нагадав, що його адміністрації вдалося завершити «вісім воєн» за вісім місяців і додав, що Сполучені Штати працюють над тим, аби завершити ще одну — між Росією та Україною.
— Ми ще не досягли цього, але я думаю, що ми досягли значного прогресу, — сказав глава Білого дому.
Він також заявив, що експорт із Росії «значно скоротився» і наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій.
— Ми просто хотіли б бачити кінець війни. Так багато людей гине. Багато російських солдатів гине. Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони стануть розумними та зроблять це, — зазначив Дональд Трамп.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін під час їхньої недавньої телефонної розмови нібито звернувся до нього з проханням «врегулювати» війну в Україні.
Американський президент додав, що «врегулював деякі з цих питань за годину», але не уточнив, про які саме домовленості йдеться.
Також раніше Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити вбивати українців і росіян. За його словами, Україна хоче перейти в наступ, і він ухвалить рішення з цього питання.
