Зеленський заявив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування щодо корупції у енергетиці

Володимир Зеленський у Києві, 12 листопада. Фото: Ольга Іващенко / Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада заявив, що не спілкувався із бізнесменом та співзасновником студії «Квартал-95» Тимуром Міндічем від початку розслідування щодо масштабної корупції у сфері енергетики.

Про це йдеться в інтерв’ю для агентства Bloomberg.

— Найголовніше — це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, що перебуває у стані війни, не може мати друзів, — прокоментував останні новини Володимир Зеленський.

Водночас, раніше у САП повідомили, що Президент Володимир Зеленський телефонував міністру енергетики Герману Галущенку одразу після повідомлення Тимура Міндіча щодо цього інциденту.

Нагадаємо, сьогодні очільник країни ввів персональні санкції проти співвласника студії «Квартал-95» Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана, які наразі проходять у справі «Мідас». В указі, підписаному Володимиром Зеленським, зазначається, що обмеження запроваджують строком на три роки. Водночас в пропозиціях, які подавав Кабінет Міністрів 12 листопада, йшлося про застосування обмежень терміном на десять років.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше повідомили, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Згодом, ВАКС відправив фігуранта справи «Мідас» Дмитра Басова під арешт із можливістю застави 40 мільйонів гривень.

Також, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.