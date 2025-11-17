  • понеділок

Безвіз можуть скасувати за порушення прав людини чи продаж громадянства: ЄС оновив правила

Безвіз можуть скасувати за порушення прав людини чи продаж громадянства: ЄС оновив правила. Фото: business.rayon.in.uaБезвіз можуть скасувати за порушення прав людини чи продаж громадянства: ЄС оновив правила. Фото: business.rayon.in.ua

Рада Європейського Союзу 17 листопада остаточно схвалила оновлений механізм призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, які можуть відвідувати Шенгенську зону без віз.

Про це повідомили у Раді ЄС, передає «Європейська правда».

Змінені правила дозволяють Євросоюзу швидше реагувати на випадки, коли безвізовий режим використовується не за призначенням або суперечить інтересам ЄС. Після набуття чинності нових поправок Союз зможе позбавити безвізу країну, яка не дотримується європейської візової політики. Також це можливо, якщо держава запроваджує програму громадянства для інвесторів, що дозволяє отримати паспорт людям без реального зв’язку з країною, або у випадку погіршення взаємин з ЄС, зокрема через порушення прав людини.

Оновлений механізм спрощує запуск процедури призупинення. Початковий період дії таких заходів збільшили до 12 місяців замість дев’яти. Його можна буде продовжити ще на 24 місяці (раніше — 18). Це дасть ЄС більше часу для взаємодії з країною, аби усунути підстави, що призвели до призупинення, ще до можливого остаточного скасування безвізу.

За новими правилами додатковий 24-місячний період призупинення може стосуватися не всього населення, а лише окремих категорій, наприклад державних службовців чи дипломатів.

Регламент набуде чинності на двадцятий день після оприлюднення в Офіційному віснику ЄС та стане обов’язковим для всіх держав-членів.

Нагадаємо, що Україна та Європейський Союз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. Таким чином так званий «транспортний безвіз» працюватиме щонайменше до березня 2027 року.

