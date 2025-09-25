Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року. Фото: basarabia.md

Україна та Європейський Союз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. Таким чином так званий «транспортний безвіз» працюватиме щонайменше до березня 2027 року.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Завдяки домовленості українські та європейські перевізники й надалі зможуть здійснювати двосторонні й транзитні перевезення без спеціальних дозволів.

— Стабільне виконання вантажних перевезень між Україною та ЄС — це гарантія економічної стабільності України. За час дії Угоди частка автомобільної торгівлі зросла на майже 55%, що позитивно вплинуло на економіку обох сторін. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог і розуміння, що Угода вигідна всім, — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Продовження домовленостей не передбачає нових правил, проте перевізники й надалі мають дотримуватись чинних норм: маркувати транспорт, мати ліцензію та документи на вантаж.

Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України.

Україна також зобов’язалась до кінця 2026 року імплементувати європейські вимоги у сфері транспорту: використання смарт-тахографів, навчання менеджерів транспортних компаній та дотримання стандартів ділової репутації. Зокрема, після 1 липня 2026 року всі нові вантажівки в Україні мають бути обладнані смарт-тахографами.

— Продовження «транспортного безвізу» — це результат нашої спільної роботи з Євросоюзом і перевізниками. Важливо, що тепер буде проведене незалежне дослідження щодо впливу Угоди на економіку, — підкреслив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Нагадаємо, угоду про «транспортний безвіз» було підписано у червні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб стабілізувати логістику та забезпечити безперешкодний транзит українських товарів до ЄС.

Нагадаємо, раніше в «МикВісті» писали, що в Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу».