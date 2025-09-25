  • пʼятниця

    26 вересня, 2025

  • 9.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 9.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року

Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року. Фото: basarabia.mdУкраїна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року. Фото: basarabia.md

Україна та Європейський Союз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. Таким чином так званий «транспортний безвіз» працюватиме щонайменше до березня 2027 року.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Завдяки домовленості українські та європейські перевізники й надалі зможуть здійснювати двосторонні й транзитні перевезення без спеціальних дозволів.

— Стабільне виконання вантажних перевезень між Україною та ЄС — це гарантія економічної стабільності України. За час дії Угоди частка автомобільної торгівлі зросла на майже 55%, що позитивно вплинуло на економіку обох сторін. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог і розуміння, що Угода вигідна всім, — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Продовження домовленостей не передбачає нових правил, проте перевізники й надалі мають дотримуватись чинних норм: маркувати транспорт, мати ліцензію та документи на вантаж.

Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України.Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України.

Україна також зобов’язалась до кінця 2026 року імплементувати європейські вимоги у сфері транспорту: використання смарт-тахографів, навчання менеджерів транспортних компаній та дотримання стандартів ділової репутації. Зокрема, після 1 липня 2026 року всі нові вантажівки в Україні мають бути обладнані смарт-тахографами.

— Продовження «транспортного безвізу» — це результат нашої спільної роботи з Євросоюзом і перевізниками. Важливо, що тепер буде проведене незалежне дослідження щодо впливу Угоди на економіку, — підкреслив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Нагадаємо, угоду про «транспортний безвіз» було підписано у червні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб стабілізувати логістику та забезпечити безперешкодний транзит українських товарів до ЄС.

Нагадаємо, раніше в «МикВісті» писали, що в Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу».

 

 

Останні новини про: Транспорт

Покинуті автівки в Одесі хочуть визнавати безхазяйними та відправляти на штрафмайданчики
У Південноукраїнську хочуть заборонити їздити мотоциклам з гучним вихлопом
В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Транспорт

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»
У Південноукраїнську хочуть заборонити їздити мотоциклам з гучним вихлопом
Покинуті автівки в Одесі хочуть визнавати безхазяйними та відправляти на штрафмайданчики

Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень

Альона Коханчук

У Миколаєві чоловік побив жінку та її дитину після зауваження

Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена