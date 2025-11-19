Одеська міськрада ухвалила новий Статут громади: що змінилося?

Одеська міськрада ухвалила новий Статут громади. Фото: Одеська міська рада

Депутати Одеської міськради підтримали нову редакцію Статуту територіальної громади, роботу над яким розпочали ще в червні 2022 року.

Остаточне рішення посадовці ухвалили під час сесії у середу, 19 листопада. Про це стало відомо з трансляції засідання на каналах мерії.

Секретар міської ради та тимчасовий виконувач обов’язків міського голови Ігор Коваль нагадав, що оновлення Статуту стало результатом трирічної роботи:

— Упродовж 2022–2025 років провели 19 засідань, під час яких опрацювали пропозиції громадських організацій, інститутів громадянського суспільства, виконавчих органів Одеської міської ради, експертного середовища та фракцій міської ради, — розповів він.

У коментарі для «Суспільного. Одеса» депутат міськради Петро Обухов пояснив необхідність створення нового Статуту громади. За його словами, Старий Статут не враховував реформ децентралізації, нового адміністративно-територіального устрою, сучасних вимог відкритості влади та електронної демократії.

— Робота над новою редакцією Статуту розпочалася з початком повномасштабної агресії, яка зробила неможливим існування цього документу в старому вигляді… Усього «лише» на 34-му році незалежності українське місто отримає гімн українською мовою — композицію «Край Чорного моря». Крім цього, законодавством України передбачено певні вимоги до статутів міст, які необхідно було врахувати, — зазначив Петро Обухов.

Що змінилося?

Як зазначається у «Суспільному. Одеса», нова редакція Статуту містить систематизовані правові засади місцевого самоврядування й передбачає такі оновлення:

розширення можливостей участі жителів (громадський бюджет, електронні петиції, консультації, громадські експертизи);

запровадження чітких механізмів звітування посадовців;

унормування відкритості органів влади;

деталізацію процедур місцевих ініціатив і громадських слухань, включно з онлайн-форматами;

нові правила управління територією та комунальним майном;

оновлення адміністративно-територіального устрою Одеси;

норми міжнародної співпраці та статусу міських амбасадорів;

сучасні підходи до охорони культурної спадщини й розвитку публічних просторів.

Значну увагу у тексті приділили і темі деколонізації. Так, новий документ закріплює історичні назви районів — Хаджибейський і Пересипський — замість радянських Малиновського та Суворовського. Також фіксується, що усі топонімічні рішення будуть ухвалювати відповідно до українського законодавства.

Із тексту Статуту вилучили норму про російську мову як складову культурної спадщини міста та статтю про «видатних осіб», у якій значна частина згадок стосувалася саме діячів Російської імперії.

Як раніше зазначалося, офіційним гімном Одеси стала композиція «Край Чорного моря» на слова Семена Кірсанова у перекладі Сергія Осоки та музику Модеста Табачникова. Вона замінила «Пісню про Одесу» з оперети «Біла акація» Ісаака Дунаєвського. Інші елементи міської символіки залишилися без змін.

Оновили й історичну довідку: в ній значно скоротили згадки про Російську імперію та розширили інформацію про українську історичну тяглість.

Також у Статуті з’явилася нова пам’ятна дата — 19 травня, День першої письмової згадки про порт (Кочубіїв, Качібей, Хаджибей). У переліку свят додали 3 вересня — День міста-побратима та міста-партнера. Проте, День міста Одеси, як і раніше, відзначатимуть 2 вересня. Через це перед початком сесії біля будівлі мерії зібралася протестувальники, які виступали проти збереження дати 2 вересня. Вони наголошували, що 19 травня є справжнім Днем міста Одеса.

— Одесу до сих пір позиціонують як «мультикультурне» місто, забуваючи про українську ідентичність», — заявили в громадській організації «Робимо вам нерви».

Акція проти нового Статуту Одеси. Фото: Суспільне Одеса, Влада Матвійчук

Попри це нову редакцію Статуту депутати все ж ухвалили більшістю голосів.

Нагадаємо, в Одесі ухвалили нові правила, які визначають, як знаходити та прибирати покинуті автомобілі з вулиць міста. Рішення підтримали 42 депутати під час сесійного засідання.