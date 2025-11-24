Європейські лідери проти повернення Росії до G7: «Підстав немає»

Європейські лідери проти повернення Росії до G7. Джерело: glavnoe.in.ua

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість повернення Росії до складу G7 — ідею, яка міститься в одному з пунктів «мирного плану», підготовленого адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Як пише DW, Фрідріх Мерц наголосив, що наразі немає жодних передумов для реінтеграції Росії до групи провідних демократій світу. Ба більше — за його словами, серед членів G7 немає бажання розглядати таку можливість.

«Я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію», — сказав канцлер.

Він також підкреслив, що повернення до формату G8 може бути ухвалене лише консенсусом.

Аналогічну позицію висловив і президент Франції Емманюель Макрон, заявивши, що немає підстав для повторного прийняття РФ до групи.

Як відомо, у «мирному плані» США, оприлюдненому минулого тижня, міститься пункт про «реінтеграцію Росії в глобальну економіку». Документ пропонує, серед іншого, запрошення РФ повернутися до G8, поетапне пом’якшення санкцій, а також укладання довгострокової угоди між США та Росією щодо співпраці у сферах енергетики, ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту та видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці.

Крім того, раніше лідери країн ЄС та партнери з G7 заявили, що представлений США проєкт 28 пунктного «мирного плану» щодо врегулювання російсько-української війни потребує доопрацювання. Вони також висловили стурбованість однією з ключових пропозицій — обмеженням українських Збройних Сил.

Окремо в заяві підкреслили, що будь-які пункти, які стосуються ЄС або НАТО мають бути ухваленні з членами цих організацій.