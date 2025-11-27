«Є депутати, які свідомо зривають засідання»: у Миколаєві обговорили переформатування комісій міськради

Відбулось чергове засідання сесії Миколаївської міської ради, фото: «МикВісті»

На черговій сесії Миколаївської міської ради депутати обговорили можливість переформатування постійних комісій.

Під час сесії, міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що окремі комісії не можуть зібратися через відсутність кворуму.

Як відомо, нещодавно засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування та депутатської етики не відбулося через конфлікт між депутатками.

— Насправді є проблеми в деяких комісіях, які не можуть зібратися через відсутність кворуму. Є пропозиції, що потрібно зробити окрему комісію по екології. Я думаю, що це питання можна вирішити. Ми пропрацювали з вами п'ять років, тому можу очікувати від вас ваших позицій щодо змінної чисельності комісії, кількісного складу, і фактично там, голів, секретарів і так далі, — сказав він.

Своєю чергою, депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза запитав, як можна ініціювати процес ротації.

— Я на минулій сесії озвучив думку про те, що, можливо, є сенс перезавантажити роботу певних комісій у зв'язку з неспроможністю зібратися, або з бажанням члени комісії зробити перестановку, ротацію. Я хотів би просто уточнити, яким чином можливо було б запустити цей процес або зібрати побажання серед депутатів, — запитав Олександр Береза.

— Для цього депутати повинні ініціювати даний проєкт. Ми можемо організувати цю роботу, зібрати всю інформацію, проговорити. Ми розуміємо, що будь-яка пропозиція щодо кількості комісій, зміни їх, появи нових чи переформатування старих, воно все одно упреться в сесійну залу. Ми можемо це, як мінімум, проговорити на рівні фракції, — відповів Олександр Сєнкевич.

— Депутатські фракції наділені повноваженням щодо формування комісій, а далі вже йде волевиявлення депутатів. І ми ніколи від цієї норми не можемо піти. Тому процес дуже простий: збирається засідання голів фракцій, обговорюється дане питання. Фракційні фракції також мають право на представництво, а далі питання приймає зал, — пояснила депутатка Олена Кісельова.

Своєю чергою, депутат Миколаївської міської ради від фракції «Пропозиція» Євген Павлович заявив, що частина депутатів не виконує свої обов’язки.

— Є депутати, які взагалі не працюють. Наприклад, депутат Чайка (Владислав Чайка, депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», — прим.) який, наскільки мені відомо, жодного разу не з’являвся ні на сесії, ні на комісії і не працював під час початку повномасштабної війни. Також є депутати, які свідомо зривають засідання та роботу постійних комісій. Не буду зараз обговорювати причини та наслідки, але пропоную поки подумати над створенням окремої комісії — будь-яка назва підійде, наприклад, комісія з питань екології чи етики. До неї можна запросити тих депутатів, які не готові або не бажають працювати на благо громади. Вважаю, що це єдиний варіант. Так ми зможемо, з одного боку, залишити працюючих депутатів, а з іншого — забезпечити нормальну роботу сесії та всієї структури ради, не залежачи від тих 10–20% колег, які, на жаль, не виконують свої законні обов’язки, — сказав Євген Павлович.

Зазначимо, що пропозицію внести зміни щодо обрання заступників голів і секретарів постійних комісій не підтримали: «за» проголосували 24 депутати, «проти» — 2, ще 11 «утрималися».

Результати голосування, скриншот з онлайн-трансляції

Нагадаємо, 19 листопада, засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування та депутатської етики не відбулося через конфлікт між депутатками.

Зокрема, депутатка від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська звинуватила колег у некоректних висловлюваннях щодо нової групи «Санація» під час попередньої сесії та попросила комісію дати цим діям офіційну оцінку.

Голова комісії, керівник фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова наголосила, що комісія не має механізму видачі протокольних доручень, і запропонувала депутатці сформулювати пропозицію для внесення до порядку денного.

Дискусія переросла в суперечку, а Тетяна Домбровська, заявивши, що її «не чують», покинула засідання. Після цього Олена Кісельова заявила про зрив роботи комісії. Засідання так і не було продовжено.