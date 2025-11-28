США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну, — медіа

США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну. Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки готові визнати контроль Росії над окупованими українськими територіями в обмін на якнайшвидше підписання Москвою мирної угоди.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

За даними медіа, президент США Дональд Трамп вже направив до Москви підприємця Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера, аби вони передали Володимиру Путіну попередні умови цієї потенційної домовленості.

Нагадаємо, перший варіант 28 пунктного «мирного плану» США, який також публікував Axios, передбачав фактичне визнання повного російського контролю над Кримом, а також Донецькою і Луганською областями. На територіях Херсонської та Запорізької областей ж пропонувалося «заморозити» кордони вздовж лінії зіткнення.

Після серії консультацій між США та Україною в Женеві документ скоротили до 19 пунктів. Втім, за інформацією The Telegraph, в Америці питання про визнання контролю Росії над частиною українських територій досі не викреслили з можливих пропозицій під час мирних переговорів.

Водночас, у виданні наголошують, що Вашингтон, схоже, не збирається змушувати Київ офіційно визнавати втрату своїх земель.

— Стає дедалі зрозуміліше, що американців мало цікавить позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть діяти так, як вважають за потрібне, — цитує видання одне зі своїх джерел.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва отримала «основні параметри мирного плану», який обговорювали в Женеві представники України, США та країн Європи.