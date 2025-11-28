  • неділя

    30 листопада, 2025

  • 6.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 6.2° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну, — медіа

США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну. Фото: Getty ImagesСША готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну. Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки готові визнати контроль Росії над окупованими українськими територіями в обмін на якнайшвидше підписання Москвою мирної угоди.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

За даними медіа, президент США Дональд Трамп вже направив до Москви підприємця Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера, аби вони передали Володимиру Путіну попередні умови цієї потенційної домовленості.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Нагадаємо, перший варіант 28 пунктного «мирного плану» США, який також публікував Axios, передбачав фактичне визнання повного російського контролю над Кримом, а також Донецькою і Луганською областями. На територіях Херсонської та Запорізької областей ж пропонувалося «заморозити» кордони вздовж лінії зіткнення.

Після серії консультацій між США та Україною в Женеві документ скоротили до 19 пунктів. Втім, за інформацією The Telegraph, в Америці питання про визнання контролю Росії над частиною українських територій досі не викреслили з можливих пропозицій під час мирних переговорів.

Водночас, у виданні наголошують, що Вашингтон, схоже, не збирається змушувати Київ офіційно визнавати втрату своїх земель.

— Стає дедалі зрозуміліше, що американців мало цікавить позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть діяти так, як вважають за потрібне, — цитує видання одне зі своїх джерел.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва отримала «основні параметри мирного плану», який обговорювали в Женеві представники України, США та країн Європи.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія знову атакувала критичні обʼєкти Херсона: можливі перебої зі світлом і водою
Президент провів нараду з Будановим: визначили пріоритети переговорів із Вашингтоном
Зеленський доручив Шмигалю змінити план оборони України
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві після скарг мешканців закрили небезпечні дірки в пошкодженому будинку на Алмазова

Альона Коханчук
новини

У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

Альона Коханчук
новини

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

Аліна Квітко
новини

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Аліна Квітко
новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський доручив Шмигалю змінити план оборони України
Президент провів нараду з Будановим: визначили пріоритети переговорів із Вашингтоном
Росія знову атакувала критичні обʼєкти Херсона: можливі перебої зі світлом і водою

У Миколаєві після удару «Шахедів» загорівся склад і пошкоджені вантажівки

У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

6 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють повернути авторську дерев'яну лавку на Соборну після реставрації

Головне сьогодні