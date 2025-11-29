  • субота

    29 листопада, 2025

  • 6.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 6.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Єрмака під час обшуків вилучили кілька телефонів та ноутбуків, — медіа

НАБУ проводять обшуки в Урядовому кварталі, 28 листопада. Фото: УПНАБУ проводять обшуки в Урядовому кварталі, 28 листопада. Фото: УП

Під час обшуків у колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака правоохоронці вилучили кілька телефонів та ноутбуків.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в силових структурах.

Журналіст Михайло Ткач зазначив, що наразі вивчається вміст цих пристроїв.

Реклама

Обшуки розпочалися близько 6 ранку. За словами Ткача, співробітники НАБУ та САП намагалися потрапити на територію урядового кварталу, проте їх не відразу пропустили. Врешті правоохоронці діяли рішуче.

Попередні повідомлення про обшуки в Офісі президента та на робочому місці Єрмака частково не підтвердилися. Джерела Ткача зазначають, що перевірка проводилася за місцем проживання ексчиновника поблизу Адміністрації президента.

За даними журналіста, обшуки завершилися близько 14:00, після чого почали вивчати вилучені гаджети.

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомила, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам керівник Офісу президента, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

На тлі обшуків НАБУ і САП голова Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку та заявив, що піде на фронт.

Останні новини про: НАБУ

Єрмак підтвердив обшуки антикорупційних органів у нього вдома
Антикорупційні органи працюють, — у ЄС прокоментували обшуки НАБУ та САП у Єрмака
Ексглава ОП Єрмак заявив, що вирушає на фронт
Реклама

Читайте також:

новини

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Аліна Квітко
новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
новини

Павлович пропонує створити комісію «по екології або з етики», куди включити депутатів, які не хочуть працювати

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зниження народжуваності, — в ОВА пояснили, чому пологовий будинок №3 у Миколаєві планують передати в обласну власність

Анна Гакман
новини

«Миколаївводоканал» шукає підрядника для будівництва водопроводу у селищі Горького за ₴10,8 млн

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: НАБУ

Ексглава ОП Єрмак заявив, що вирушає на фронт
Антикорупційні органи працюють, — у ЄС прокоментували обшуки НАБУ та САП у Єрмака
Єрмак підтвердив обшуки антикорупційних органів у нього вдома

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

5 годин тому

«Build back better». Що насправді означає принцип «відбудувати краще, ніж було» для Миколаєва?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні