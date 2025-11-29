У Єрмака під час обшуків вилучили кілька телефонів та ноутбуків, — медіа

НАБУ проводять обшуки в Урядовому кварталі, 28 листопада. Фото: УП

Під час обшуків у колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака правоохоронці вилучили кілька телефонів та ноутбуків.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в силових структурах.

Журналіст Михайло Ткач зазначив, що наразі вивчається вміст цих пристроїв.

Реклама

Обшуки розпочалися близько 6 ранку. За словами Ткача, співробітники НАБУ та САП намагалися потрапити на територію урядового кварталу, проте їх не відразу пропустили. Врешті правоохоронці діяли рішуче.

Попередні повідомлення про обшуки в Офісі президента та на робочому місці Єрмака частково не підтвердилися. Джерела Ткача зазначають, що перевірка проводилася за місцем проживання ексчиновника поблизу Адміністрації президента.

За даними журналіста, обшуки завершилися близько 14:00, після чого почали вивчати вилучені гаджети.

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомила, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам керівник Офісу президента, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

На тлі обшуків НАБУ і САП голова Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку та заявив, що піде на фронт.