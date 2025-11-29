Президент провів нараду з Будановим: визначили пріоритети переговорів із Вашингтоном
- Новини України
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
14:14, 29 листопада, 2025
-
Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.
Про це голова держави повідомив у Telegram.
Під час зустрічі Кирило Буданов поінформував про поточну безпекову ситуацію, політичний контекст навколо України та актуальні перспективи.
— Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин, — зазначив Володимир Зеленський.
Раніше, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка відповідатиме за переговори з США та Росією.
Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця вирушили до Флориди, де мають продовжитися консультації щодо можливого мирного плану.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.