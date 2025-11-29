Президент провів нараду з Будановим: визначили пріоритети переговорів із Вашингтоном

Президент України Володимир Зеленський та керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

Під час зустрічі Кирило Буданов поінформував про поточну безпекову ситуацію, політичний контекст навколо України та актуальні перспективи.

— Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин, — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка відповідатиме за переговори з США та Росією.