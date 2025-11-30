Зеленський про перемовини: «Важливі дні, і багато може змінитися»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

30 листопада президент України Володимир Зеленський провів окремі розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як повідомив глава держави, Україна перебуває у «повній координації з Єврокомісією». Сторони обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та узгодили позиції щодо ключових питань.

Володимир Зеленський зазначив, що Урсула фон дер Ляєн уважно ставиться до потреб України, зокрема щодо посилення стійкості в умовах регулярних російських ударів по інфраструктурі та енергетиці. Президент подякував за готовність ЄС надалі підтримувати Україну.

Після розмови з генсеком НАТО Марком Рютте Зеленський наголосив, що нинішні дні є надзвичайно важливими і «багато може змінитися».

«Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції. Дякую за підтримку», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 30 листопада у Сполучених Штатах проходять перемовини між українською та американською делегаціями.

Після завершення відкритої частини зустрічі української делегації з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа у Маямі переговори перейшли до закритого формату.