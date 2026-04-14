 Мерц заявив про нові домовленості з Україною щодо допомоги

  • вівторок

    14 квітня, 2026

  • 15.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 15.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Німеччина і Україна домовилися про нові пакети допомоги, зокрема для ППО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив про домовленість щодо нових пакетів військової допомоги для України.

Про це повідомляє «Європейська правда».

За словами Фрідріха Мерца, Німеччина вже надала Україні безпрецедентну підтримку та у 2026 році стала одним із ключових партнерів.

«Сьогодні ми знову домовилися про нові пакети допомоги, насамперед у ППО», — заявив канцлер.

Він уточнив, що допомога включатиме не лише системи протиповітряної оборони, а й далекобійну зброю, дрони та боєприпаси.

Нагадаємо, що у лютому до Миколаєва надійшли 20 дизельних електрогенераторів від німецьких партнерів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

