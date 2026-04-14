Німеччина і Україна домовилися про нові пакети допомоги, зокрема для ППО
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
17:38, 14 квітня, 2026
-
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив про домовленість щодо нових пакетів військової допомоги для України.
Про це повідомляє «Європейська правда».
За словами Фрідріха Мерца, Німеччина вже надала Україні безпрецедентну підтримку та у 2026 році стала одним із ключових партнерів.
«Сьогодні ми знову домовилися про нові пакети допомоги, насамперед у ППО», — заявив канцлер.
Він уточнив, що допомога включатиме не лише системи протиповітряної оборони, а й далекобійну зброю, дрони та боєприпаси.
Нагадаємо, що у лютому до Миколаєва надійшли 20 дизельних електрогенераторів від німецьких партнерів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.