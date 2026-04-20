 Зеленський хоче обговорити з Мадяром повернення коштів Ощадбанку

Зеленський обговорить із Мадяром повернення конфіскованих Угорщиною коштів «Ощадбанку»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує обговорити з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром питання повернення коштів Ощадбанку.

Про це він сказав в інтерв’ю, яке транслював телемарафон «Єдині новини»

За словами Володимира Зеленського, Україна хоче повернути гроші, які, за його твердженням, були конфісковані урядом прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Реклама

Президент заявив, що вважає ці кошти викраденими, та наголосив, що Україна планує порушити це питання у розмові з Петером Мадяром.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ніч на 6 березня заявив, що угорська влада захопила 7 працівників «Ощадбанку», які їхали з грошима інкасаторським рейсом з Австрії.

Зазначимо, за даними видання Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, Угорщина заблокувала кредит у 90 мільйонів євро для України. За словами джерел видання, угорський посол у ЄС 20 лютого висловив заперечення проти європейського кредиту для України. Відомо, що цю позику в ЄС схвалили в грудні 2025 року.

Під час брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що «одна особа» припинить блокування кредиту, натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана. Він сказав, що інакше його контакт передадуть Збройним силам України.

Речник угорського уряду Золтан Ковач написав у соцмережі Х, що вважає відкритою погрозою заяву Володимира Зеленського.

На заяву Зеленського відреагував і лідер угорської опозиції та головний суперник прем'єр-міністра Угорщини на майбутніх виборах Петер Мадяр. Він написав, що жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому з угорців.

Реклама
