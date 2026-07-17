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Головна Новини Політика 13:20, 17 липня, 2026

Зеленський призначив Качку представником України при ЄС

Зеленський призначив Качку представником України в ЄС. Фото: Володимир ЗеленськийЗеленський призначив Качку представником України в ЄС. Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі. Водночас він і надалі виконуватиме обов’язки торговельного представника України.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X.

За словами Володимир Зеленського, під час зустрічі він подякував Тарасу Качці за роботу в уряді та взаємодію з європейськими інституціями.

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Президент зазначив, що Україна має активніше працювати над проходженням уже відкритих кластерів у переговорах про вступ до Європейського Союзу, а також посилити комунікацію як з інституціями ЄС, так і з урядами держав-членів для відкриття наступних переговорних кластерів.

— Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС — в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів України. Віталій Кім очолив Міністерство у справах ветеранів України, а голову Національної поліції Івана Вигівського призначили міністром внутрішніх справ.

Перед цим Верховна Рада затвердила Сергія Корецького на посаді прем'єр-міністра України. За його поданням парламент призначив новий склад уряду, до якого увійшли:

  • Денис Шмигаль — перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України;
  • Тетяна Бережна — віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури України;
  • Всеволод Ченцов — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту України;
  • Андрій Бутенко — міністр освіти і науки України;
  • Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;
  • Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Віталій Кім — міністр у справах ветеранів України;
  • Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля України;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я України;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів України;
  • Денис Маслов — міністр юстиції України;
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;
  • Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації України.

Про те, що Віталій Кім може стати новим міністром у справах ветеранів України стало відомо ще вчора. Він очолює Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Популярність серед українців він отримав з початку повномасштабного вторгнення, ставши одним із найвпізнаваніших очільників регіонів в Україні завдяки публічній комунікації під час російських атак.

До призначення керував підприємствами у сфері бізнесу. За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIS, станом на січень 2026 року він посів перше місце у рейтингу регіональних лідерів із найвищим рівнем довіри серед українців.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.
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