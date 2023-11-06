В бюджет на наступний рік заклали гроші на розвиток виробництва патронів.

Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

— В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил. На наступний рік з бюджету буде виділено в 7 разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч. Частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів, — зазначив Герман Сметанін.

Видання нагадує, що «Укроборонпром» втратив свої потужності з виробництва патронів у 2014 році після окупації «Луганського патронного заводу».

Відтоді патрони виробляло лише невелике приватне підприємство, а від політиків щороку лунали обіцянки відновити виробництво патронів на базі державного концерну. Нових виробничих ліній для патронів УОП не може дочекатися досі.

Раніше повідомлялося, що новий український дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.