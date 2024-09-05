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«Залежить від погоди», — в ДЖКГ розповіли, коли планують завершити облаштування кишень для громадського транспорту

Облаштування кишені на зупинці «Гвардійська» у Миколаєві. Фото «МикВісті»Облаштування кишені на зупинці «Гвардійська» у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Роботи з облаштування кишень для громадського транспорту по Проспекту Героїв України у Миколаєві мають завершити до кінця наступного тижня, якщо дозволять погодні умови.

Про це в коментарі «МикВісті» сказав директор департаменту житлової-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний.

Нагадаємо, раніше «Миквісті» писали, що у Миколаєві на Проспекті Героїв України облаштовують кишені для заїзду громадського транспорту на двох зупинках: Шкільній та Гвардійській. Тоді віце-мер Миколаєва Віталій Луков розповів, що це робиться для покращення безпекової ситуації на дорозі. Однак редакція чекала коментар від замовника робіт — департаменту ЖКГ щодо вартості та строків їх виконання.

Назвати, скільки коштів загалом витратять на облаштування кишень у департаменті все ж не змогли. Там повідомили, що роботи виконуються силами різник комунальних підприємств.

— Усі роботи, в залежності від балансової приналежності того чи іншого елементу виконуються комунальними підприємствами своїми силами. «ЕЛУ автодоріг» робить перенос бордюрів, «Миколаївелектротранс» перенос опор для електротранспорту. Ще у нас є деякі бігборди які заважають, їх буде зносити департамент протидії корупції та фінансового контролю. «Миколаївські Парки» мають зробити санітарну обрізку дерева, що заважає тролейбусній тролеї. Ну а роботи саме по дорожньому покриттю кишень виконуватиме Служба автомобільних доріг, — сказав Дмитро Бездольний.

Він сказав, що за планом, роботи мають завершити вже за тиждень, однак це залежить від погоди.

— «ЕЛУ автодоріг» планували закінчити до кінця тижня але трохи заважає погода, ну на наступному максимум тижні закінчать. І САД на наступному тижні планує вийти туди з улаштуванням покриття. Все залежить від погодних умов, але планово за наступний тиждень мають завершити облаштування кишень, — сказали в ДЖКГ.

Нагадаємо, у мікрорайоні Матвіївка у Центральному районі Миколаєва облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.

Раніше повідомлялось, що в Інгульському районі Миколаєва проводять роботи зі встановлення нової зупинки за 4 мільйони гривень.

Минулого року Адміністрація Центрального району встановили майже за 300 тисяч гривень новий зупинковий комплекс по вулиці Аркасівській (Пушкінській) між Великою Морською та Кропивницького (Потьомкінська).

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