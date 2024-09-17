Укриття в одному з навчальних закладів Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині за понад 19,3 мільйона гривень планують відремонтувати протирадіаційне укриття у Степківській школі в Первомайському районі, де навчаються 104 школярі.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що у червні цього року капітальний ремонт ПРУ у закладі освіти став одним з 7 інвестиційних проектів, які Миколаївська обласна рада включили до програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2024-2025 рік.

Згідно з даними, опублікованими в інформаційній системі управління освітою, наразі у школі навчаються 104 школярі, кількість вчителів та іншого персоналу — 21. Однак заклад освіти спроможний приймати 392 учні.

Капітально відремонтувати укриття у закладі освіти планують до кінця 2025 року. Замовник робіт — департамент містобудування Миколаївської обласної адміністрації. Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, підрядника обиратимуть після 2 жовтня.

Переможець тендеру, згідно з документацією, повинен провести демонтажі роботи в існуючому підвальному приміщенні, після чого заново улаштувати підлогу, стіни, перегородки, стелю, встановити в укритті двері. Окрім загальнобудівельних робіт, до укриття проведуть вентиляцію, електроенергію, водопровід, каналізацію, мобільний звʼязок та інтернет.

Велику увагу замовник приділив пожежній безпеці. Тому в ПРУ планують провести пожежну сигналізацію зі звуковим та світловим оповіщеннями. Крім того, тендером передбачено проведення окремого пожежного водопостачання та встановлення пожежного крану.

Також в укриті планують облаштувати доступ для людей з обмеженими можливостями, зокрема облаштувати доріжки з тактильної плитки та схему евакуації шрифтом Брайля для людей з порушеннями зору. Для маломобільних груп населення у санвузлах мають встановити спеціальні поручні та опори.

Встановлення меблів та облаштування укриттів іншим інвентарем необхідним для навчання школярів тендером не передбачено.

Нагадаємо, уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

Зазначимо, що нещодавно у Березанці підтопило протирадіаційне укриття в школі, готовність якого у березні цього року перевіряли депутати та керівництво Миколаївської області. На ремонті роботи було витрачено 18 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що відділ освіти, молоді та спорту Коблівської міськради оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття у Рибаківському ліцеї вартістю понад 90 мільйонів гривень.

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