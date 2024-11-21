На Миколаївщині планують за ₴31,5 млн збудувати укриття в одному з ліцеїв

Укриття в одній з миколаївських шкіл. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У селищі Олександрівка на Миколаївщині хочуть збудувати протирадіаційне укриття в ліцеї за 31,5 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікований у системі публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Скриншот з ProZorro

Згідно з тендерною документацією, підрядник має виконати роботи з демонтажу існуючих будівель на місці будівництва укриття, зокрема стін та фундаменту. Після цього переможець тендеру має виконати загальнобудівельні роботи, також облаштувати вентиляцію, систему електропостачання, системи зв’язку та сигналізації, виклику персоналу, водопровід та каналізацію.

Водночас, проєкт будівництва ПРУ в Олександрівськомцу ліцеї опублікований на платформі для пошуку інвестицій Dream. Там зазначається, що загалом на повне облаштування укриття необхідно 46,7 мільйона гривень, 21 мільйон гривень замовник отримав у якості субвенції від Міністерства науки і освіти.

Cкриншот з платформи Dream

В паспорті проєкту зазначається, що нове протирадіаційне укриття буде розраховане на 860 осіб, включно з учнями та працівниками ліцею. Проєкт обумовлений тим, що в ліцеї навчається 610 учнів, тоді як наявне найпростіше укриття вміщує лише 120 осіб.

Відповідно до експертного звіту, який опублікований в Dream, в кінцевому результаті укриття матиме тамбури, приміщення для зберігання забрудненого одягу, технічні приміщення, вбиральні, зокрема для маломобільних груп населення, кабінет лікаря, електрощитову та тамбур-шлюз.

Так сьогодні виглядає місце будівництва майбутнього укриття. Фото опубліковані в Dream Так сьогодні виглядає місце будівництва майбутнього укриття. Фото опубліковані в Dream

Також для маломобільних груп населення передбачено встановлення вертикальної підіймальної платформи, тактильних плиток, звукових маячків і табличок із шрифтом Брайля. Сходові марші матимуть контрастне позначення першої та останньої сходинки.

Наразі для повної реалізації проєкту відділ освіти Олександрівської селищної ради шукає фінансування.

Нагадаємо, протягом 2025-2027 років Миколаївська міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

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Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність»під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв.Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «МикВісті» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «МикВісті» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

У серпня 2024 року уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

Також читайте статтю «МикВісті» «Або дві стіни, або виходь на вулицю». Чому влада Южноукраїнська за понад два роки війни не збудувала для громади жодного укриття?»

Зазначимо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.