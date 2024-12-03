Миколаївська поліція впроваджує систему обліку дій щодо затриманих осіб

У Миколаївському районному управлінні поліції запровадили систему обліку всіх дій щодо затриманих осіб «Custody Records». Фото: «МикВісті»

У Миколаївському районному управлінні поліції запровадили систему обліку всіх дій щодо затриманих осіб Custody Records.

Це перше застосування такої системи в Миколаївській області, пишуть «МикВісті».

— До цього ми дуже довго йшли. Я вважаю, що це довгоочікувана подія. Але ми усіма зусиллями намагались, зробили так щоб воно запрацювало. Незважаючи на те, що всі ви знаєте, що 2022 рік був дуже спекотним, незважаючи ні на бойові дії, ні на те, що зараз в країні блекаут, поліція працювала, працює і буде працювати на благо держави, на благо нашого народу, і все одно буде впроваджувати європейські стандарти, — сказав заступник начальника поліції Миколаївщини Олексій Попков.

До основних завдань системи Custody Records входить:

Покращення стандартів захисту прав затриманих осіб внаслідок запровадження:

1. Обов’язкового інтерв’ю при доставленні до ізолятору тимчасового тримання;

2. Електронної фіксації усіх дій щодо затриманої особи;

3. Дистанційного зовнішнього контролю за затриманими з боку управління забезпечення прав людини.

1. Обов’язкового інтерв’ю при доставленні до ізолятору тимчасового тримання; 2. Електронної фіксації усіх дій щодо затриманої особи; 3. Дистанційного зовнішнього контролю за затриманими з боку управління забезпечення прав людини. Зменшення навантаження на працівників ізолятору тимчасового тримання внаслідок переходу на електронний документообіг, що дозволить суттєво зменшити обсяг паперової роботи;

Підвищення стандартів захисту прав працівників ізолятору тимчасового тримання від можливих неправдивих звинувачень у неправомірних діях.

У Миколаївському районному управлінні поліції запровадили систему обліку всіх дій щодо затриманих осіб «Custody Records». Фото: «МикВісті»

Начальник Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Руслан Горяченко зауважив, що ця система, впроваджена за європейськими технологіями, сприятиме прискоренню євроінтеграції України.

— Ми робимо все для того, щоб розвивати європейські проєкти, які наближають нашу євроінтеграцію. Це вибір нашого суспільства, це вибір кожного з нас. Сьогодні ми маємо один з таких проєктів, і мені дуже приємно, що це відбувається на Миколаївщині. Це перший підрозділ поліції, який задасть приклад і темп для інших підрозділів. Але насправді це 120-й підрозділ поліції в Україні, який має таку систему і дає можливість впроваджувати нові підходи в роботі поліції, — сказав Руслан Горяченко.

Начальник Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Руслан Горяченко. Фото: «МикВісті»

Також зазначено, що ця система передбачає запровадження нової посади поліцейського — інспектора з дотримання прав людини.

— Це людина, яка пройшла відкритий конкурс, в якому її відбирали комісійно із залученням партнерів, а також потрібно було пройти відповідне навчання та тренінги, щоб мати можливість працювати в цьому напрямку, — додав Руслан Горяченко.

Інспектор з дотримання прав людини Миколаївського районного управління поліції. Фото: «МикВісті»

Повідомляється, що всі приміщення, задіяні поліцейськими в рамках цього проєкту, забезпечені цілодобовим відеоспостереженням, і навіть під час блекаутів камери продовжують працювати.

Одним із важливих нововведень Руслан Горяченко називає підсистему, яка веде досьє затриманої особи з моменту її затримання до прийняття вироку судом.

— Ця підсистема, по суті, веде досьє затриманої особи. Тобто з моменту фактичного затримання, навіть якщо це відбувалося ще на вулиці, до моменту прийняття рішення судом по цій затриманій особі. Ми можемо дати відповідь на запитання, де ця затримана особа знаходилась, скільки часу там перебувала, хто з нею комунікував, хто до неї приходив, хто з нею мав співпрацю, — підсумував Руслан Горяченко.

Момент реєстрації злочинця в черговій частині. Фото: «МикВісті»

Поліцейські на прикладі затриманого за крадіжку продемонстрували, як працює система — від реєстрації злочинця в черговій частині до етапу його доставлення в ізолятор тимчасового тримання.

У Миколаївському районному управлінні поліції запровадили систему обліку всіх дій щодо затриманих осіб «Custody Records». Фото: «МикВісті» У Миколаївському районному управлінні поліції запровадили систему обліку всіх дій щодо затриманих осіб «Custody Records». Фото: «МикВісті» У Миколаївському районному управлінні поліції запровадили систему обліку всіх дій щодо затриманих осіб «Custody Records». Фото: «МикВісті»

Раніше у поліції повідомили, що знайшли та затримали чоловіка, який розбив скло у тролейбусі.

Також повідомлялося, що миколаївські правоохоронці розшукали водія, який збив 49-річну жінку та втік з місця ДТП. Постраждала померла в кареті швидкої медичної допомоги.