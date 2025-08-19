Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Раді ухвалили постанову про нові відзнаки та перейменування премій

У Раді ухвалили постанову про нові відзнаки та перейменування премій. Фото: Верховна Рада УкраїниУ Раді ухвалили постанову про нові відзнаки та перейменування премій. Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада України ухвалила постанову №13626, якою запроваджуються нові почесні відзнаки парламенту та змінюється система державних премій і стипендій.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, відзнаками Верховної Ради України зможуть нагороджувати громадян України, іноземців та осіб без громадянства за особливі заслуги перед державою, розвиток демократії, парламентаризму, захист прав і свобод громадян, а також за внесок у міжнародний авторитет України

До почесних відзнак Верховної Ради України тепер належать:

1) «Золота медаль Верховної Ради України імені Михайла Грушевського» — для громадян України за видатні заслуги у збереженні національної пам’яті, розвитку демократії та захисті прав людини,

2) «Золота медаль Верховної Ради України імені Анни Київської» — для іноземців і осіб без громадянства за зміцнення культурних і політичних зв’язків України з іншими країнами, поширення української культури закордоном та розвиток міжпарламентського співробітництва.

3) Нагрудний знак Верховної Ради України «За розбудову парламентаризму» імені Вячеслава Чорновола» — за внесок у розвиток українського парламентаризму та демократичних інститутів.

4) Нагрудний знак «За служіння Українському народу» імені Левка Лук’яненка — за самовіддану працю в ім’я державності та суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні;

5) Нагрудний знак «За нашу і вашу свободу» — для іноземців та осіб без громадянства за підтримку української державності та територіальної цілісності., розвиток громадянського суспільства в Україні;

6) Нагрудний знак «Гідність і відвага» імені Євгена Коновальця — для громадян України за мужність і самовідданість у захисті держави та порятунку людей.

Крім того, Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування премій і стипендій, надавши їм імена видатних українських діячів. Зокрема:

  • Премія за внесок молоді у розвиток парламентаризму — імені Пилипа Орлика.
  • Премія педагогічним працівникам — імені Василя Сухомлинського.
  • Премія молодим ученим — імені Ігоря Юхновського.
  • Премія найкращим учасникам ЗНО — імені Бориса Грінченка.
  • Академічні стипендії здобувачам освіти – імені Івана Огієнка.
  • Соціальні стипендії студентам — імені Григорія Сковороди.
  • Стипендії для молодих учених — імені Бориса Патона.

У парламенті наголошують, що метою нововведення є не лише впорядкування системи відзнак, а й відхід від радянської традиції у сфері державних нагород. Нові нагороди мають підкреслити національну ідентичність України.

Нагадаємо, Верховна Рада України найближчим часом розгляне законопроєкт, який посилює відповідальність за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години. Поліції планують надати повноваження затримувати осіб, які порушують встановлені обмеження.

